Житель Перми сбил на «Газели» своего знакомого из-за неприязни

Житель Перми подал в суд на своего знакомого, который намеренно сбил его на своем авто во дворе. Ответчик заплатит пострадавшему 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщается в решении на сайте Мотовилихинского районного суда.
«Взыскать с Шахбазова Д. Ш. О. в пользу истца компенсации морального вреда 50 000 рублей», — говорится в решении. Пострадавший изначально требовал взыскать 100 тысяч рублей компенсации.
Инцидент произошел в одном из дворов Перми. Сначала ответчик заехал на своей «Газели» на полной скорости через бордюр на газон. Это заметили местные жители и начали кричать на водителя, в том числе и истец. По словам пострадавшего пермяка, ответчик знал его и имел к нему неприязнь, поэтому он резко сдал назад и сбил истца, а после уехал с места ДТП. В итоге местный житель получил травмы плеча и ноги, из-за чего не мог какое-то время ходить. В суде водитель утверждал, что истец якобы сам кинулся под машину, но доказать этого не смог.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.