13 ноября 2023

Житель Перми сбил на «Газели» своего знакомого из-за неприязни

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Ноябрь. Ханты-Мансийск, маршрутное такси, газель, газелька
После ДТП виновник скрылся Фото:

Житель Перми подал в суд на своего знакомого, который намеренно сбил его на своем авто во дворе. Ответчик заплатит пострадавшему 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщается в решении на сайте Мотовилихинского районного суда.

«Взыскать с Шахбазова Д. Ш. О. в пользу истца компенсации морального вреда 50 000 рублей», — говорится в решении. Пострадавший изначально требовал взыскать 100 тысяч рублей компенсации.

Инцидент произошел в одном из дворов Перми. Сначала ответчик заехал на своей «Газели» на полной скорости через бордюр на газон. Это заметили местные жители и начали кричать на водителя, в том числе и истец. По словам пострадавшего пермяка, ответчик знал его и имел к нему неприязнь, поэтому он резко сдал назад и сбил истца, а после уехал с места ДТП. В итоге местный житель получил травмы плеча и ноги, из-за чего не мог какое-то время ходить. В суде водитель утверждал, что истец якобы сам кинулся под машину, но доказать этого не смог.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Перми подал в суд на своего знакомого, который намеренно сбил его на своем авто во дворе. Ответчик заплатит пострадавшему 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщается в решении на сайте Мотовилихинского районного суда. «Взыскать с Шахбазова Д. Ш. О. в пользу истца компенсации морального вреда 50 000 рублей», — говорится в решении. Пострадавший изначально требовал взыскать 100 тысяч рублей компенсации. Инцидент произошел в одном из дворов Перми. Сначала ответчик заехал на своей «Газели» на полной скорости через бордюр на газон. Это заметили местные жители и начали кричать на водителя, в том числе и истец. По словам пострадавшего пермяка, ответчик знал его и имел к нему неприязнь, поэтому он резко сдал назад и сбил истца, а после уехал с места ДТП. В итоге местный житель получил травмы плеча и ноги, из-за чего не мог какое-то время ходить. В суде водитель утверждал, что истец якобы сам кинулся под машину, но доказать этого не смог.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...