Житель Перми сбил на «Газели» своего знакомого из-за неприязни

14 ноября 2023 в 12:01 Размер текста - 17 +

После ДТП виновник скрылся Фото: Александр Елизаров © URA.RU Житель Перми подал в суд на своего знакомого, который намеренно сбил его на своем авто во дворе. Ответчик заплатит пострадавшему 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщается в решении на сайте Мотовилихинского районного суда. «Взыскать с Шахбазова Д. Ш. О. в пользу истца компенсации морального вреда 50 000 рублей», — говорится в решении. Пострадавший изначально требовал взыскать 100 тысяч рублей компенсации. Инцидент произошел в одном из дворов Перми. Сначала ответчик заехал на своей «Газели» на полной скорости через бордюр на газон. Это заметили местные жители и начали кричать на водителя, в том числе и истец. По словам пострадавшего пермяка, ответчик знал его и имел к нему неприязнь, поэтому он резко сдал назад и сбил истца, а после уехал с места ДТП. В итоге местный житель получил травмы плеча и ноги, из-за чего не мог какое-то время ходить. В суде водитель утверждал, что истец якобы сам кинулся под машину, но доказать этого не смог.

Житель Перми подал в суд на своего знакомого, который намеренно сбил его на своем авто во дворе. Ответчик заплатит пострадавшему 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщается в решении на сайте Мотовилихинского районного суда. «Взыскать с Шахбазова Д. Ш. О. в пользу истца компенсации морального вреда 50 000 рублей», — говорится в решении. Пострадавший изначально требовал взыскать 100 тысяч рублей компенсации. Инцидент произошел в одном из дворов Перми. Сначала ответчик заехал на своей «Газели» на полной скорости через бордюр на газон. Это заметили местные жители и начали кричать на водителя, в том числе и истец. По словам пострадавшего пермяка, ответчик знал его и имел к нему неприязнь, поэтому он резко сдал назад и сбил истца, а после уехал с места ДТП. В итоге местный житель получил травмы плеча и ноги, из-за чего не мог какое-то время ходить. В суде водитель утверждал, что истец якобы сам кинулся под машину, но доказать этого не смог.