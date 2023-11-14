Следком ХМАО возбудил уголовное дело после нападения собаки на школьницу

Следователи Сургутского района возбудили дело о нападении бездомной собаки на школьницу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В следственном комитете Сургутского района (ХМАО) возбудили уголовное дело из-за собаки, укусившей первоклассницу за лицо в поселке Федоровском. В ходе расследование установят ответственных за несвоевременный отлов бездомных животных. Об этом агентству URA.RU сообщили в пресс-службе окружного управления следкома.

«По результатам проверки, проведенной по сообщению о травмировании малолетней в результате укуса собаки в городском поселении Федоровский, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность). В ходе расследования уголовного дела будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за организацию в городском поселении работы, связанной с обращением с бездомными животными, в том числе по своевременном отлову собак, не имеющих владельца», — сообщили в пресс-службе силового ведомства.

В настоящий момент по уголовному делу проводятся следственные действия. Чтобы установить степень тяжести вреда, причиненного здоровью девочки, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее URA.RU писало о том, что в поселке Федоровском Сургутского района ХМАО собака укусила девочку за лицо. Животное напало на школьницу, когда она начала обнимать собаку. Председатель следкома России Александр Бастрыкин поручил главному следователю ХМАО Михаилу Мокшину подготовить доклад о ходе процессуальной проверки по факту инцидента.