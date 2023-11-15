На свердловской трассе автобус улетел в кювет и перевернулся

Утром 16 ноября на подъезде к Дегтярску (Свердловская область) произошла дорожная авария с участием пассажирской «Газели». Микроавтобус вылетел в кювет и перевернулся.
«ДТП случилось по дороге в Дегтярск, если въезжать со стороны Полевского по трассе. В салоне народу много было. Люди живые, но носы разбиты», — сообщил читатель портала Е1.
В пресс-службе свердловского УГИБДД корреспонденту URA.RU сообщили, что автоинспекторы выехали на место происшествия. Детали инцидента станут известны позднее. Информации о пострадавших пока нет.
Обновлено в 11:48: по данным областной прокуратуры, в машине находились 10 работников местного предприятия. Пятеро из них пострадали — их отвезли в больницу. Надзорное ведомство берет расследование обстоятельств аварии на контроль.
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