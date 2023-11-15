15 ноября 2023

На свердловской трассе автобус улетел в кювет и перевернулся

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Торжественное открытие участка Пермской трассы Р-242 после капремонта. Екатеринбург, зима, дпс, гаи, трасса, дорога, регулировщик движения
ДТП случилось в районе Дегтярска Фото:

Утром 16 ноября на подъезде к Дегтярску (Свердловская область) произошла дорожная авария с участием пассажирской «Газели». Микроавтобус вылетел в кювет и перевернулся.

«ДТП случилось по дороге в Дегтярск, если въезжать со стороны Полевского по трассе. В салоне народу много было. Люди живые, но носы разбиты», — сообщил читатель портала Е1.

В пресс-службе свердловского УГИБДД корреспонденту URA.RU сообщили, что автоинспекторы выехали на место происшествия. Детали инцидента станут известны позднее. Информации о пострадавших пока нет.

Обновлено в 11:48: по данным областной прокуратуры, в машине находились 10 работников местного предприятия. Пятеро из них пострадали — их отвезли в больницу. Надзорное ведомство берет расследование обстоятельств аварии на контроль.

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Утром 16 ноября на подъезде к Дегтярску (Свердловская область) произошла дорожная авария с участием пассажирской «Газели». Микроавтобус вылетел в кювет и перевернулся. «ДТП случилось по дороге в Дегтярск, если въезжать со стороны Полевского по трассе. В салоне народу много было. Люди живые, но носы разбиты», — сообщил читатель портала Е1. В пресс-службе свердловского УГИБДД корреспонденту URA.RU сообщили, что автоинспекторы выехали на место происшествия. Детали инцидента станут известны позднее. Информации о пострадавших пока нет. Обновлено в 11:48: по данным областной прокуратуры, в машине находились 10 работников местного предприятия. Пятеро из них пострадали — их отвезли в больницу. Надзорное ведомство берет расследование обстоятельств аварии на контроль.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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