На свердловской трассе автобус улетел в кювет и перевернулся

16 ноября 2023 в 10:49 Размер текста - 17 +

ДТП случилось в районе Дегтярска Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Утром 16 ноября на подъезде к Дегтярску (Свердловская область) произошла дорожная авария с участием пассажирской «Газели». Микроавтобус вылетел в кювет и перевернулся. «ДТП случилось по дороге в Дегтярск, если въезжать со стороны Полевского по трассе. В салоне народу много было. Люди живые, но носы разбиты», — сообщил читатель портала Е1. В пресс-службе свердловского УГИБДД корреспонденту URA.RU сообщили, что автоинспекторы выехали на место происшествия. Детали инцидента станут известны позднее. Информации о пострадавших пока нет. Обновлено в 11:48: по данным областной прокуратуры, в машине находились 10 работников местного предприятия. Пятеро из них пострадали — их отвезли в больницу. Надзорное ведомство берет расследование обстоятельств аварии на контроль.

Утром 16 ноября на подъезде к Дегтярску (Свердловская область) произошла дорожная авария с участием пассажирской «Газели». Микроавтобус вылетел в кювет и перевернулся. «ДТП случилось по дороге в Дегтярск, если въезжать со стороны Полевского по трассе. В салоне народу много было. Люди живые, но носы разбиты», — сообщил читатель портала Е1. В пресс-службе свердловского УГИБДД корреспонденту URA.RU сообщили, что автоинспекторы выехали на место происшествия. Детали инцидента станут известны позднее. Информации о пострадавших пока нет. Обновлено в 11:48: по данным областной прокуратуры, в машине находились 10 работников местного предприятия. Пятеро из них пострадали — их отвезли в больницу. Надзорное ведомство берет расследование обстоятельств аварии на контроль.