Жители ХМАО при переезде в Пермь лишились имущества из-за транспортной компании

16 ноября 2023 в 12:32 Размер текста - 17 +

Сургутяне потеряли все накопленное за 40 лет имущество Фото: Анна Майорова © URA.RU Пенсионеры из Сургута лишились имущества, которое копили 40 лет, из-за транспортной компании, помогавшей с переездом в Пермь. Об этом URA.RU сообщила жительница города на условиях анонимности. «После выхода на пенсию мои знакомые решили переехать в Пермь. Для перевозки вещей, накопленных за 40 лет, заказали грузовой автомобиль в компании „Газелька“. Но по пути машина сгорела со всем имуществом сургутян. Они обратились в компанию, но директор отказался возмещать затраты», — сообщила собеседница. Журналист агентства обратился за разъяснениями в компанию перевозчика. Там сообщили, что никто не отказывался возмещать ущерб, просто для этого нужны основания, о чем и было сказано пострадавшей стороне. «Мы же попросили пострадавших обратиться в суд. Нужны основания для возмещения. Это чисто юридические формальности. Никто не отказывался от возмещения», — сообщил руководитель компании «Газелька» Василий Прибора.

Пенсионеры из Сургута лишились имущества, которое копили 40 лет, из-за транспортной компании, помогавшей с переездом в Пермь. Об этом URA.RU сообщила жительница города на условиях анонимности. «После выхода на пенсию мои знакомые решили переехать в Пермь. Для перевозки вещей, накопленных за 40 лет, заказали грузовой автомобиль в компании „Газелька“. Но по пути машина сгорела со всем имуществом сургутян. Они обратились в компанию, но директор отказался возмещать затраты», — сообщила собеседница. Журналист агентства обратился за разъяснениями в компанию перевозчика. Там сообщили, что никто не отказывался возмещать ущерб, просто для этого нужны основания, о чем и было сказано пострадавшей стороне. «Мы же попросили пострадавших обратиться в суд. Нужны основания для возмещения. Это чисто юридические формальности. Никто не отказывался от возмещения», — сообщил руководитель компании «Газелька» Василий Прибора.