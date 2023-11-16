Жители ХМАО при переезде в Пермь лишились имущества из-за транспортной компании

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Переезд фонда "Культурный Транзит". Екатеринбург
Сургутяне потеряли все накопленное за 40 лет имущество Фото:

Пенсионеры из Сургута лишились имущества, которое копили 40 лет, из-за транспортной компании, помогавшей с переездом в Пермь. Об этом URA.RU сообщила жительница города на условиях анонимности.

«После выхода на пенсию мои знакомые решили переехать в Пермь. Для перевозки вещей, накопленных за 40 лет, заказали грузовой автомобиль в компании „Газелька“. Но по пути машина сгорела со всем имуществом сургутян. Они обратились в компанию, но директор отказался возмещать затраты», — сообщила собеседница.

Журналист агентства обратился за разъяснениями в компанию перевозчика. Там сообщили, что никто не отказывался возмещать ущерб, просто для этого нужны основания, о чем и было сказано пострадавшей стороне. «Мы же попросили пострадавших обратиться в суд. Нужны основания для возмещения. Это чисто юридические формальности. Никто не отказывался от возмещения», — сообщил руководитель компании «Газелька» Василий Прибора.

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Пенсионеры из Сургута лишились имущества, которое копили 40 лет, из-за транспортной компании, помогавшей с переездом в Пермь. Об этом URA.RU сообщила жительница города на условиях анонимности. «После выхода на пенсию мои знакомые решили переехать в Пермь. Для перевозки вещей, накопленных за 40 лет, заказали грузовой автомобиль в компании „Газелька“. Но по пути машина сгорела со всем имуществом сургутян. Они обратились в компанию, но директор отказался возмещать затраты», — сообщила собеседница. Журналист агентства обратился за разъяснениями в компанию перевозчика. Там сообщили, что никто не отказывался возмещать ущерб, просто для этого нужны основания, о чем и было сказано пострадавшей стороне. «Мы же попросили пострадавших обратиться в суд. Нужны основания для возмещения. Это чисто юридические формальности. Никто не отказывался от возмещения», — сообщил руководитель компании «Газелька» Василий Прибора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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