Свердловчанке грозит 10 лет тюрьмы за хищение 1,5 млн рублей у пенсионера

В Березовском (Свердловская область) перед судом предстанет 42-летняя экс-сотрудница банка, обвиняемая в хищении 1,5 миллиона рублей у пенсионера-вкладчика. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.
«В декабре 2022 года операционистка отделения одного из банков получила сведения о наличии 1,5-миллионных накоплений на счету престарелого жителя Березовского. Помимо этого, женщина выяснила, что пенсионер в силу возраста и состояния здоровья уже вряд ли явится в банк», — сказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Сотрудница от имени пенсионера сформировала заявления о выдаче банковской карты и открытии на его имя банковского счета. А затем подделала подпись мужчины и получила доступ к полутора миллионам рублей.
После этого было возбуждено уголовное дело — теперь оно дошло до суда. Женщину обвиняют в краже в особо крупном размере, использовании заведомо подложного документа, а также в злоупотреблениях полномочиями. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.
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