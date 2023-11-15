15 ноября 2023

Свердловчанке грозит 10 лет тюрьмы за хищение 1,5 млн рублей у пенсионера

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Екатеринбург, старость, старик, пенсионер с палочкой, немощность
Пожилой человек имел крупную сумму на своем счету в банке Фото:

В Березовском (Свердловская область) перед судом предстанет 42-летняя экс-сотрудница банка, обвиняемая в хищении 1,5 миллиона рублей у пенсионера-вкладчика. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.

«В декабре 2022 года операционистка отделения одного из банков получила сведения о наличии 1,5-миллионных накоплений на счету престарелого жителя Березовского. Помимо этого, женщина выяснила, что пенсионер в силу возраста и состояния здоровья уже вряд ли явится в банк», — сказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Сотрудница от имени пенсионера сформировала заявления о выдаче банковской карты и открытии на его имя банковского счета. А затем подделала подпись мужчины и получила доступ к полутора миллионам рублей.

После этого было возбуждено уголовное дело — теперь оно дошло до суда. Женщину обвиняют в краже в особо крупном размере, использовании заведомо подложного документа, а также в злоупотреблениях полномочиями. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

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В Березовском (Свердловская область) перед судом предстанет 42-летняя экс-сотрудница банка, обвиняемая в хищении 1,5 миллиона рублей у пенсионера-вкладчика. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы. «В декабре 2022 года операционистка отделения одного из банков получила сведения о наличии 1,5-миллионных накоплений на счету престарелого жителя Березовского. Помимо этого, женщина выяснила, что пенсионер в силу возраста и состояния здоровья уже вряд ли явится в банк», — сказали в пресс-службе областной прокуратуры. Сотрудница от имени пенсионера сформировала заявления о выдаче банковской карты и открытии на его имя банковского счета. А затем подделала подпись мужчины и получила доступ к полутора миллионам рублей. После этого было возбуждено уголовное дело — теперь оно дошло до суда. Женщину обвиняют в краже в особо крупном размере, использовании заведомо подложного документа, а также в злоупотреблениях полномочиями. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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