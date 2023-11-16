Свидетели в суде выступили в защиту экс-главного дорожника Ханты-Мансийска, обвиненного в коррупции

В суде началось рассмотрение дела экс-главного дорожника Ханты-Мансийска
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд начал заслушивать свидетелей по уголовному делу, где фигурантом является Александр Сергеев Фото:

Бывший глава дорожно-эксплуатационного предприятия Ханты-Мансийска Александр Сергеев официально оформлял договора на использование спецтехники из МУПа, который он возглавлял, для строительства собственного дома. Поэтому обвинения в злоупотреблении им служебным положением несостоятельны. Такую позицию в Ханты-Мансийском районном суде озвучила его бывшая жена Ольга Колмогорова, передает корреспондент URA.RU.

«Был договор [аренды транспортного средства]. Занимаясь строительством дома, мы привлекали технику. Было принято решение оформить договор на мою фамилию. Техника бралась в аренду, и она оплачивалась», — рассказала экс-супруга подсудимого. Аналогичные показания дал и бывший коллега Сергеева, который работал на служебном транспорте.

Сторона обвинения считает аренду муниципальной спецтехники злоупотреблением служебным положением. Всего Сергееву вменяется шесть эпизодов преступной деятельности. Среди них взятка, мошенничество, превышение и злоупотребление должностных полномочий, а также служебный подлог и оказание услуг ненадлежащего качества.

Ранее URA.RU сообщало, что в суде затягивается рассмотрение коррупционного скандала экс-главного дорожника Ханты-Мансийска. Следующее заседание состоится 14 декабря.

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Бывший глава дорожно-эксплуатационного предприятия Ханты-Мансийска Александр Сергеев официально оформлял договора на использование спецтехники из МУПа, который он возглавлял, для строительства собственного дома. Поэтому обвинения в злоупотреблении им служебным положением несостоятельны. Такую позицию в Ханты-Мансийском районном суде озвучила его бывшая жена Ольга Колмогорова, передает корреспондент URA.RU. «Был договор [аренды транспортного средства]. Занимаясь строительством дома, мы привлекали технику. Было принято решение оформить договор на мою фамилию. Техника бралась в аренду, и она оплачивалась», — рассказала экс-супруга подсудимого. Аналогичные показания дал и бывший коллега Сергеева, который работал на служебном транспорте. Сторона обвинения считает аренду муниципальной спецтехники злоупотреблением служебным положением. Всего Сергееву вменяется шесть эпизодов преступной деятельности. Среди них взятка, мошенничество, превышение и злоупотребление должностных полномочий, а также служебный подлог и оказание услуг ненадлежащего качества. Ранее URA.RU сообщало, что в суде затягивается рассмотрение коррупционного скандала экс-главного дорожника Ханты-Мансийска. Следующее заседание состоится 14 декабря.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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