Свидетели в суде выступили в защиту экс-главного дорожника Ханты-Мансийска, обвиненного в коррупции

В суде началось рассмотрение дела экс-главного дорожника Ханты-Мансийска

16 ноября 2023 в 19:54 Размер текста - 17 +

Суд начал заслушивать свидетелей по уголовному делу, где фигурантом является Александр Сергеев Фото: Денис Моргунов © URA.RU Бывший глава дорожно-эксплуатационного предприятия Ханты-Мансийска Александр Сергеев официально оформлял договора на использование спецтехники из МУПа, который он возглавлял, для строительства собственного дома. Поэтому обвинения в злоупотреблении им служебным положением несостоятельны. Такую позицию в Ханты-Мансийском районном суде озвучила его бывшая жена Ольга Колмогорова, передает корреспондент URA.RU. «Был договор [аренды транспортного средства]. Занимаясь строительством дома, мы привлекали технику. Было принято решение оформить договор на мою фамилию. Техника бралась в аренду, и она оплачивалась», — рассказала экс-супруга подсудимого. Аналогичные показания дал и бывший коллега Сергеева, который работал на служебном транспорте. Сторона обвинения считает аренду муниципальной спецтехники злоупотреблением служебным положением. Всего Сергееву вменяется шесть эпизодов преступной деятельности. Среди них взятка, мошенничество, превышение и злоупотребление должностных полномочий, а также служебный подлог и оказание услуг ненадлежащего качества. Ранее URA.RU сообщало, что в суде затягивается рассмотрение коррупционного скандала экс-главного дорожника Ханты-Мансийска. Следующее заседание состоится 14 декабря.

Бывший глава дорожно-эксплуатационного предприятия Ханты-Мансийска Александр Сергеев официально оформлял договора на использование спецтехники из МУПа, который он возглавлял, для строительства собственного дома. Поэтому обвинения в злоупотреблении им служебным положением несостоятельны. Такую позицию в Ханты-Мансийском районном суде озвучила его бывшая жена Ольга Колмогорова, передает корреспондент URA.RU. «Был договор [аренды транспортного средства]. Занимаясь строительством дома, мы привлекали технику. Было принято решение оформить договор на мою фамилию. Техника бралась в аренду, и она оплачивалась», — рассказала экс-супруга подсудимого. Аналогичные показания дал и бывший коллега Сергеева, который работал на служебном транспорте. Сторона обвинения считает аренду муниципальной спецтехники злоупотреблением служебным положением. Всего Сергееву вменяется шесть эпизодов преступной деятельности. Среди них взятка, мошенничество, превышение и злоупотребление должностных полномочий, а также служебный подлог и оказание услуг ненадлежащего качества. Ранее URA.RU сообщало, что в суде затягивается рассмотрение коррупционного скандала экс-главного дорожника Ханты-Мансийска. Следующее заседание состоится 14 декабря.