В Екатеринбурге построят 4 новых технопарка, решая главную проблему бизнесменов

16 ноября 2023 в 18:47 Размер текста - 17 +

Небольшим производственным предприятиям не хватает площадок Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Самая большая потребность у небольших и средних предпринимателей в Екатеринбурге — в производственных площадках. Чтобы закрыть ее, в городе планируется построить четыре технопарка. Первый — площадью 19 га — появится возле аэропорта «Кольцово», рассказал на полях форума «Города России» директор Екатеринбургского центра развития предпринимательства Дмитрий Постников. «Есть огромная потребность в площадках. У арендодателей в приоритете складские помещения, так как производственные — это грязь и пыль. Вместе с администрацией города мы разработали проект индустриального парка „Прорыв“, где смогут разместиться небольшие резиденты. Площадки будут в разных частях города. Пилотный проект — недалеко от аэропорта Кольцово, там уже есть площадка 19 га», — поделился Постников. По данным URA.RU, городские власти сейчас ищут землю и под другие площадки, где смогут разместиться малые производственные предприятия. Потребность в этом у небольших бизнесменов колоссальная, а все индустриальные площадки, которые существуют — областные, плюс многие из них находятся далеко. Поэтому городские чиновники усиленно ищут участки площадью до 40 га, где смогут разместить 10-20 резидентов. Планируется, что они к 2026 году они уже начнут работу.

Самая большая потребность у небольших и средних предпринимателей в Екатеринбурге — в производственных площадках. Чтобы закрыть ее, в городе планируется построить четыре технопарка. Первый — площадью 19 га — появится возле аэропорта «Кольцово», рассказал на полях форума «Города России» директор Екатеринбургского центра развития предпринимательства Дмитрий Постников. «Есть огромная потребность в площадках. У арендодателей в приоритете складские помещения, так как производственные — это грязь и пыль. Вместе с администрацией города мы разработали проект индустриального парка „Прорыв“, где смогут разместиться небольшие резиденты. Площадки будут в разных частях города. Пилотный проект — недалеко от аэропорта Кольцово, там уже есть площадка 19 га», — поделился Постников. По данным URA.RU, городские власти сейчас ищут землю и под другие площадки, где смогут разместиться малые производственные предприятия. Потребность в этом у небольших бизнесменов колоссальная, а все индустриальные площадки, которые существуют — областные, плюс многие из них находятся далеко. Поэтому городские чиновники усиленно ищут участки площадью до 40 га, где смогут разместить 10-20 резидентов. Планируется, что они к 2026 году они уже начнут работу.