В Киеве завели дело против кандидата в президенты Украины

На Украине возбудили уголовное дело в отношении экс-советника офиса президента страны и кандидата на пост главы государства Алексея Арестовича (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Об этом сообщил народный депутат Верховной Рады Наталья Пипа со ссылкой на украинскую национальную полицию.
«В отношении гражданина Арестовича возбуждено уголовное производство. Об этом меня известила Национальная полиция Украины, а я извещаю вас. Ждем скорейшего (однако сомнительного) возвращения разведчика на Украину», — написала Наталья Пипа у себя в соцсетях.
Арестович был отправлен в отставку после скандала из-за взрыва многоэтажного дома в Киеве. Тогда он заявил, что причиной происшествия стала ракета, которую сбила украинская ПВО. Недавно Арестович сообщил о намерении баллотироваться в президенты Украины на следующих выборах. Недавно он выступил за мирные переговоры с Россией.
*Алексей Арестович внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
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