В Киеве завели дело против кандидата в президенты Украины

Депутат рады Пипа сообщила об уголовном деле против Арестовича*

16 ноября 2023 в 20:10 Размер текста - 17 +

Против Алексея Арестовича* возбудили уголовное дело Фото: Алексей Арестович / официальный telegram-канал / https://t.me/O_Arestovich_official © URA.RU На Украине возбудили уголовное дело в отношении экс-советника офиса президента страны и кандидата на пост главы государства Алексея Арестовича (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Об этом сообщил народный депутат Верховной Рады Наталья Пипа со ссылкой на украинскую национальную полицию. «В отношении гражданина Арестовича возбуждено уголовное производство. Об этом меня известила Национальная полиция Украины, а я извещаю вас. Ждем скорейшего (однако сомнительного) возвращения разведчика на Украину», — написала Наталья Пипа у себя в соцсетях. Арестович был отправлен в отставку после скандала из-за взрыва многоэтажного дома в Киеве. Тогда он заявил, что причиной происшествия стала ракета, которую сбила украинская ПВО. Недавно Арестович сообщил о намерении баллотироваться в президенты Украины на следующих выборах. Недавно он выступил за мирные переговоры с Россией. *Алексей Арестович внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

На Украине возбудили уголовное дело в отношении экс-советника офиса президента страны и кандидата на пост главы государства Алексея Арестовича (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Об этом сообщил народный депутат Верховной Рады Наталья Пипа со ссылкой на украинскую национальную полицию. «В отношении гражданина Арестовича возбуждено уголовное производство. Об этом меня известила Национальная полиция Украины, а я извещаю вас. Ждем скорейшего (однако сомнительного) возвращения разведчика на Украину», — написала Наталья Пипа у себя в соцсетях. Арестович был отправлен в отставку после скандала из-за взрыва многоэтажного дома в Киеве. Тогда он заявил, что причиной происшествия стала ракета, которую сбила украинская ПВО. Недавно Арестович сообщил о намерении баллотироваться в президенты Украины на следующих выборах. Недавно он выступил за мирные переговоры с Россией. *Алексей Арестович внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов