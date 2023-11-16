В Киеве завели дело против кандидата в президенты Украины

Депутат рады Пипа сообщила об уголовном деле против Арестовича*
© Служба новостей «URA.RU»
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Против Алексея Арестовича* возбудили уголовное дело Фото:

На Украине возбудили уголовное дело в отношении экс-советника офиса президента страны и кандидата на пост главы государства Алексея Арестовича (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Об этом сообщил народный депутат Верховной Рады Наталья Пипа со ссылкой на украинскую национальную полицию.

«В отношении гражданина Арестовича возбуждено уголовное производство. Об этом меня известила Национальная полиция Украины, а я извещаю вас. Ждем скорейшего (однако сомнительного) возвращения разведчика на Украину», — написала Наталья Пипа у себя в соцсетях.

Арестович был отправлен в отставку после скандала из-за взрыва многоэтажного дома в Киеве. Тогда он заявил, что причиной происшествия стала ракета, которую сбила украинская ПВО. Недавно Арестович сообщил о намерении баллотироваться в президенты Украины на следующих выборах. Недавно он выступил за мирные переговоры с Россией.

*Алексей Арестович внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

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На Украине возбудили уголовное дело в отношении экс-советника офиса президента страны и кандидата на пост главы государства Алексея Арестовича (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Об этом сообщил народный депутат Верховной Рады Наталья Пипа со ссылкой на украинскую национальную полицию. «В отношении гражданина Арестовича возбуждено уголовное производство. Об этом меня известила Национальная полиция Украины, а я извещаю вас. Ждем скорейшего (однако сомнительного) возвращения разведчика на Украину», — написала Наталья Пипа у себя в соцсетях. Арестович был отправлен в отставку после скандала из-за взрыва многоэтажного дома в Киеве. Тогда он заявил, что причиной происшествия стала ракета, которую сбила украинская ПВО. Недавно Арестович сообщил о намерении баллотироваться в президенты Украины на следующих выборах. Недавно он выступил за мирные переговоры с Россией. *Алексей Арестович внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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