Бастрыкин поручил разобраться с падением в канализацию челябинского ребенка

Александр Бастрыкин запросил доклад у челябинских подчиненных Фото: Следственный комитет РФ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о травмировании ребенка в Копейске (Челябинская область) после падения в колодец коллектора. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

«Глава ведомства поручил доложить о ходе проверки по факту травмирования ребенка из Челябинской области. 11-летний мальчик упал в коллектор глубиной почти пять метров. Колодец оказался прикрыт картоном, и ребенок получил телесные повреждения», — заявили в telegram-канале «Следком».

Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину представить доклад. По данному происшествию челябинские следователи проводят проверку по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

Подробности инцидента, случившегося 15 ноября в поселке Потанино, рассказала мама мальчика. По ее словам, спасатели пытались достать ребенка из люка с помощью лестницы, но она оказалась короткой. Тогда лестницу привязали к автомобильному тросу и спустили вниз, привязав к дереву. Ребенок в итоге получил незначительные ушибы, но был сильно напуган.

Официальные представители местного водоканала МУП «ПОВВ» сообщили, что люк во время утреннего обхода сетей был на месте и, по всей видимости, был украден днем. Они заявили, что установят пластиковую крышку колодца, которая менее привлекательна для кражи.