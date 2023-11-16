16 ноября 2023

ЦАХАЛ штурмует лагерь беженцев на берегу реки Иордан

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Военные Израиля направляются внутрь кварталов, сообщают журналисты Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Израильская армия атаковала лагерь беженцев на Западном берегу реки Иордан и город Джеин. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

«Армия Израиля атаковала город Дженин и одноименный лагерь беженцев на Западном берегу реки Иордан», — говорится в материале. Уточняется, что представители ЦАХАЛ ворвались в сопровождении спецназа и военных бульдозеров. На данный момент военные Израиля направляются внутрь кварталов, сообщает телеканал.

Ранее Иордания пригрозила Израилю войной. По словам премьер-министра страны Бишар аль-Хасауне, это может произойти после выселения палестинцев из сектора Газа.

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Израильская армия атаковала лагерь беженцев на Западном берегу реки Иордан и город Джеин. Об этом сообщает телеканал Al Hadath. «Армия Израиля атаковала город Дженин и одноименный лагерь беженцев на Западном берегу реки Иордан», — говорится в материале. Уточняется, что представители ЦАХАЛ ворвались в сопровождении спецназа и военных бульдозеров. На данный момент военные Израиля направляются внутрь кварталов, сообщает телеканал. Ранее Иордания пригрозила Израилю войной. По словам премьер-министра страны Бишар аль-Хасауне, это может произойти после выселения палестинцев из сектора Газа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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