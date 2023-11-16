Армия и оружие ЦАХАЛ штурмует лагерь беженцев на берегу реки Иордан 17 ноября 2023 в 05:52 Размер текста - 17 + Военные Израиля направляются внутрь кварталов, сообщают журналисты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Израильская армия атаковала лагерь беженцев на Западном берегу реки Иордан и город Джеин. Об этом сообщает телеканал Al Hadath. «Армия Израиля атаковала город Дженин и одноименный лагерь беженцев на Западном берегу реки Иордан», — говорится в материале. Уточняется, что представители ЦАХАЛ ворвались в сопровождении спецназа и военных бульдозеров. На данный момент военные Израиля направляются внутрь кварталов, сообщает телеканал. Ранее Иордания пригрозила Израилю войной. По словам премьер-министра страны Бишар аль-Хасауне, это может произойти после выселения палестинцев из сектора Газа. Израильская армия атаковала лагерь беженцев на Западном берегу реки Иордан и город Джеин. Об этом сообщает телеканал Al Hadath. «Армия Израиля атаковала город Дженин и одноименный лагерь беженцев на Западном берегу реки Иордан», — говорится в материале. Уточняется, что представители ЦАХАЛ ворвались в сопровождении спецназа и военных бульдозеров. На данный момент военные Израиля направляются внутрь кварталов, сообщает телеканал. Ранее Иордания пригрозила Израилю войной. По словам премьер-министра страны Бишар аль-Хасауне, это может произойти после выселения палестинцев из сектора Газа. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям