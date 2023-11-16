ЦАХАЛ штурмует лагерь беженцев на берегу реки Иордан

Военные Израиля направляются внутрь кварталов, сообщают журналисты
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Израильская армия атаковала лагерь беженцев на Западном берегу реки Иордан и город Джеин. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.
«Армия Израиля атаковала город Дженин и одноименный лагерь беженцев на Западном берегу реки Иордан», — говорится в материале. Уточняется, что представители ЦАХАЛ ворвались в сопровождении спецназа и военных бульдозеров. На данный момент военные Израиля направляются внутрь кварталов, сообщает телеканал.
Ранее Иордания пригрозила Израилю войной. По словам премьер-министра страны Бишар аль-Хасауне, это может произойти после выселения палестинцев из сектора Газа.
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