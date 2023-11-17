В Екатеринбурге вручили награды почетным екатеринбуржцам

Алексей Орлов позвал Анну Гурарий с собой на сцену, но случился небольшой конфуз Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге подвели итоги празднования 300-летия города. «Синара Центра» был полон VIP-гостей: депутатов, чиновников, врачей, промышленников, деятелей культуры и ветеранов. Все они собрались на площадке миллиардера Дмитрия Пумпянского, чтобы увидеть, кого глава города особенно выделяет, среди прочих статусных персон.

Для недавно избранного спикер думы Анны Гурарий это было первое светское появление на широкой публике. Когда ее вызвали на сцену, у присутствующих сложилось впечатление, что ее вот-вот начнут награждать. Так подумала и сама Гурарий, потянувшись за лентой, однако Орлов пригласил ее исключительно в качестве помощника.

Торжество стало вторым по счету и последним в рамках празднования 300-летия: городские власти отмечали почитаемых горожан летом, чем в своем время обидели ректора УрГЭУ Якова Силина. Тогда его в список не внесли, потому свою вину Орлов решил загладить на осеннем приеме.

Вместе с Силиным награды получили худрук Театра эстрады Александр Новиков, президент ФК «Урал» Григорий Иванов и глава Уральской торгово-промышленной палата Андрей Беседин. Последний на торжестве отличился особенным образом. Он представил публике клип на песню о Екатеринбурге, где спел сам и показал поющего Орлова. Мэр, кстати, свои певческие таланты показывает не в первый раз — ранее он выступал на фестивале «Ночь музыки» и с детским хором «Созвездие» (а запись даже вложил в капсулу времени).

Каждому из почетных граждан дали слово, выступить смог и первый вице-спикер заксобрания Свердловской области Аркадий Чернецкий, которому вручили медаль «300 лет со дня основания города Екатеринбурга». Однако его речь немного затянулась, потому после него номинации обходились без торжественных речей. В ускоренном режиме вручили почетный знак «За заслуги перед городом Екатеринбургом» директору продюсерского центр «ЛАД» Евгению Горенбургу, заведующему отделением больницы № 40 Сергею Демидову, гендиректору яхт-клуба «Коматек» Юрию Крюченкову и председателю совета директоров «Пневмостроймашина» Анатолию Павлову.

К зампредседателю ассоциации бывших узников гетто и нацистских лагерей Валентине Рябцевой мэр города спустился в зал персонально. Но гости заметили, что на награждении не досчитались одной персоны, о которой сообщалось ранее: музыканта Александра Пантыкина не оказалось ни в зале, ни на сцене.

Без лишних слов вручили премии имени Василия Татищева и Вильгельма де Геннина. На уровне города отметили авторов энциклопедии про Екатеринбург, медиков, архитекторов и строителей, задействованных в возведении деревни Международного фестиваля университетского спорта, сотрудников Свердловской железной дороги. Уложиться на приеме удалось за полтора часа, после чего VIP-гости поспешили покинуть зал.