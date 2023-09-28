Власти Екатеринбурга уладили конфликт со статусным товарищем мэра

28 сентября 2023 в 14:33 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов оказался в неудобном положении из-за нескольких подчиненных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ректор УрГЭУ, председатель городской Общественной палаты Яков Силин, который летом из-за чиновничьего недоразумения не стал почетным гражданином Екатеринбурга, получит это звание осенью. Награждение Силина, по данным URA.RU, с губернатором Евгением Куйвашевым согласовал мэр Алексей Орлов, который с Силиным в товарищеских отношениях. В июне URA.RU сообщило, что администрация Ленинского района попросила Силина подготовить документы для выдвижения его в почетные граждане. Тот настроился и собрал нужные бумаги. Но, по последним данным, их префектура просто потеряла. Силин, по слухам, разозлился и даже сказал кому-то из товарищей, что в следующий созыв ОП выдвигаться не будет. Новость по теме Мэра Екатеринбурга ссорят со статусным товарищем Примерно в это же время Орлов решил, что в честь 300-летия власти проведут два награждения. Первое состоялось в августе, перед официальным юбилеем. Почетными гражданами стали сразу четыре человека — миллиардеры Андрей Симановский («Сима-ленд») и Михаил Ходоровский (президент ГК «Синара»), гендиректор ОКБ «Новатор» Фарид Абдрахманов и учитель химии из элитной гимназии №9 Сергей Москвин. А второе награждение пройдет 18 ноября — в исторический День города. «В предварительном списке Орлова четыре фамилии — [бард Александр] Новиков, [президент ФК „Урал“ Григорий] Иванов, Силин и [глава торгово-промышленной палаты Андрей] Беседин», — поделился собеседник агентства, близкий к муниципальной власти. В гордуму, которая принимает окончательное решение, список пока не заходил. Еще даже не сформирована специальная комиссия из чиновников и депутатов по определению шорт-листа претендентов на звание. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ректор УрГЭУ, председатель городской Общественной палаты Яков Силин, который летом из-за чиновничьего недоразумения не стал почетным гражданином Екатеринбурга, получит это звание осенью. Награждение Силина, по данным URA.RU, с губернатором Евгением Куйвашевым согласовал мэр Алексей Орлов, который с Силиным в товарищеских отношениях. В июне URA.RU сообщило, что администрация Ленинского района попросила Силина подготовить документы для выдвижения его в почетные граждане. Тот настроился и собрал нужные бумаги. Но, по последним данным, их префектура просто потеряла. Силин, по слухам, разозлился и даже сказал кому-то из товарищей, что в следующий созыв ОП выдвигаться не будет. Примерно в это же время Орлов решил, что в честь 300-летия власти проведут два награждения. Первое состоялось в августе, перед официальным юбилеем. Почетными гражданами стали сразу четыре человека — миллиардеры Андрей Симановский («Сима-ленд») и Михаил Ходоровский (президент ГК «Синара»), гендиректор ОКБ «Новатор» Фарид Абдрахманов и учитель химии из элитной гимназии №9 Сергей Москвин. А второе награждение пройдет 18 ноября — в исторический День города. «В предварительном списке Орлова четыре фамилии — [бард Александр] Новиков, [президент ФК „Урал“ Григорий] Иванов, Силин и [глава торгово-промышленной палаты Андрей] Беседин», — поделился собеседник агентства, близкий к муниципальной власти. В гордуму, которая принимает окончательное решение, список пока не заходил. Еще даже не сформирована специальная комиссия из чиновников и депутатов по определению шорт-листа претендентов на звание.