Присяжные готовятся огласить приговор экс-чиновнику, обвиняемому в убийстве прокурора ХМАО

Экс-чиновник Чекин ждет вынесения приговора в деле об убийстве прокурора ХМАО

20 ноября 2023 в 19:54 Размер текста - 17 +

Присяжные намерены вынести вердикт до Нового года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В суде Ханты-Мансийского автономного округа продолжилось рассмотрение уголовного дела Юрия Чекина, бывшего чиновника Минфина в регионе. Присяжные намерены вынести вердикт до нового года, рассказала URA.RU источник в адвокатской коллегии. «Сегодня началось продолжение судебного процесса с участием присяжных заседателей. Он должен подходить к завершению. Я думаю, что скоро приговор будет вынесен, настрой был рассмотреть [уголовное дело] до нового года», — рассказал журналисту URA.RU источник в адвокатской коллегии. Агентство направило запрос в суд Ханты-Мансийского автономного округа. На момент публикации материала ответ не поступил. Юрий Чекин был одним из самых разыскиваемых преступников России. Его считают заказчиком убийства прокурора ХМАО Юрия Бедерина, которое произошло 23 года назад. Силовик был убит летом 2000 года в подъезде собственного дома в Ханты-Мансийске. Чекину также предъявлено обвинение в еще двух заказных убийствах, мошенничестве, незаконном обороте оружия и посягательстве на жизнь лица, проводящего предварительное расследование.

В суде Ханты-Мансийского автономного округа продолжилось рассмотрение уголовного дела Юрия Чекина, бывшего чиновника Минфина в регионе. Присяжные намерены вынести вердикт до нового года, рассказала URA.RU источник в адвокатской коллегии. «Сегодня началось продолжение судебного процесса с участием присяжных заседателей. Он должен подходить к завершению. Я думаю, что скоро приговор будет вынесен, настрой был рассмотреть [уголовное дело] до нового года», — рассказал журналисту URA.RU источник в адвокатской коллегии. Агентство направило запрос в суд Ханты-Мансийского автономного округа. На момент публикации материала ответ не поступил. Юрий Чекин был одним из самых разыскиваемых преступников России. Его считают заказчиком убийства прокурора ХМАО Юрия Бедерина, которое произошло 23 года назад. Силовик был убит летом 2000 года в подъезде собственного дома в Ханты-Мансийске. Чекину также предъявлено обвинение в еще двух заказных убийствах, мошенничестве, незаконном обороте оружия и посягательстве на жизнь лица, проводящего предварительное расследование.