В Перми судят подростка, который устроил нарколабораторию и сбежал из-под ареста

20 ноября 2023 в 17:46 Размер текста - 17 +

Пермяка задержали после двух лет поисков Фото: Илья Московец © URA.RU В Перми начался судебный процесс по делу подростка, который на съемной квартире устроил нарколабораторию, а после задержания сбежал. Он скрывался два года, но летом его вновь поймали. «Организатор нарколаборатории находился в бегах более двух лет. Его задержали на территории Перми. Расследование по уголовному делу завершили, сейчас идет судебный процесс», — сообщает 59.ru со ссылкой на адвоката Николая Кизика. Как ранее рассказывало URA.RU, в 2021 году полиция накрыла нарколабораторию, которую организовал 16-летний школьник. Родителей он уверял, что выращивает клубнику и зелень для последующей продажи. На съемной квартире оперативники нашли около 300 граммов запрещенных веществ, а также различные химические реактивы и лабораторное оборудование для производства наркотиков.

В Перми начался судебный процесс по делу подростка, который на съемной квартире устроил нарколабораторию, а после задержания сбежал. Он скрывался два года, но летом его вновь поймали. «Организатор нарколаборатории находился в бегах более двух лет. Его задержали на территории Перми. Расследование по уголовному делу завершили, сейчас идет судебный процесс», — сообщает 59.ru со ссылкой на адвоката Николая Кизика. Как ранее рассказывало URA.RU, в 2021 году полиция накрыла нарколабораторию, которую организовал 16-летний школьник. Родителей он уверял, что выращивает клубнику и зелень для последующей продажи. На съемной квартире оперативники нашли около 300 граммов запрещенных веществ, а также различные химические реактивы и лабораторное оборудование для производства наркотиков.