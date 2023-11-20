В Перми судят подростка, который устроил нарколабораторию и сбежал из-под ареста

В Перми начался судебный процесс по делу подростка, который на съемной квартире устроил нарколабораторию, а после задержания сбежал. Он скрывался два года, но летом его вновь поймали.
«Организатор нарколаборатории находился в бегах более двух лет. Его задержали на территории Перми. Расследование по уголовному делу завершили, сейчас идет судебный процесс», — сообщает 59.ru со ссылкой на адвоката Николая Кизика.
Как ранее рассказывало URA.RU, в 2021 году полиция накрыла нарколабораторию, которую организовал 16-летний школьник. Родителей он уверял, что выращивает клубнику и зелень для последующей продажи. На съемной квартире оперативники нашли около 300 граммов запрещенных веществ, а также различные химические реактивы и лабораторное оборудование для производства наркотиков.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.