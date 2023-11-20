В Перми судят подростка, который устроил нарколабораторию и сбежал из-под ареста

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Пермяка задержали после двух лет поисков Фото:

В Перми начался судебный процесс по делу подростка, который на съемной квартире устроил нарколабораторию, а после задержания сбежал. Он скрывался два года, но летом его вновь поймали.

«Организатор нарколаборатории находился в бегах более двух лет. Его задержали на территории Перми. Расследование по уголовному делу завершили, сейчас идет судебный процесс», — сообщает 59.ru со ссылкой на адвоката Николая Кизика.

Как ранее рассказывало URA.RU, в 2021 году полиция накрыла нарколабораторию, которую организовал 16-летний школьник. Родителей он уверял, что выращивает клубнику и зелень для последующей продажи. На съемной квартире оперативники нашли около 300 граммов запрещенных веществ, а также различные химические реактивы и лабораторное оборудование для производства наркотиков.

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В Перми начался судебный процесс по делу подростка, который на съемной квартире устроил нарколабораторию, а после задержания сбежал. Он скрывался два года, но летом его вновь поймали. «Организатор нарколаборатории находился в бегах более двух лет. Его задержали на территории Перми. Расследование по уголовному делу завершили, сейчас идет судебный процесс», — сообщает 59.ru со ссылкой на адвоката Николая Кизика. Как ранее рассказывало URA.RU, в 2021 году полиция накрыла нарколабораторию, которую организовал 16-летний школьник. Родителей он уверял, что выращивает клубнику и зелень для последующей продажи. На съемной квартире оперативники нашли около 300 граммов запрещенных веществ, а также различные химические реактивы и лабораторное оборудование для производства наркотиков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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