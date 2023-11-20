На СВО погибли отец и сын из Пермского края. Фото

20 ноября 2023 в 18:38 Размер текста - 17 +

О дате прощания будет сообщено позже Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ходе спецоперации погибли двое жителей Большесосновского муниципального округа — отец и сын Дмитрий и Илья Басмановы. Об этом сообщили в администрации округа. «В ходе специальной военной операции 14 ноября 2023 года погибли наши земляки — большесосновцы: ефрейтор Илья Дмитриевич Басманов и рядовой Дмитрий Владленович Басманов», — говорится на странице администрации в соцсети «ВКонтакте». Других подробностей не приводится. В комментариях знакомые погибших подтверждают, что это отец и сын. В мэрии выражают соболезнования близким бойцов. О дате и месте прощания обещают сообщить позже. Отец и сын служили вместе Фото: администрация Большесосновского муниципального округа в ВК https://vk.com/club182427418

В ходе спецоперации погибли двое жителей Большесосновского муниципального округа — отец и сын Дмитрий и Илья Басмановы. Об этом сообщили в администрации округа. «В ходе специальной военной операции 14 ноября 2023 года погибли наши земляки — большесосновцы: ефрейтор Илья Дмитриевич Басманов и рядовой Дмитрий Владленович Басманов», — говорится на странице администрации в соцсети «ВКонтакте». Других подробностей не приводится. В комментариях знакомые погибших подтверждают, что это отец и сын. В мэрии выражают соболезнования близким бойцов. О дате и месте прощания обещают сообщить позже.