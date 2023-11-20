О дате прощания будет сообщено позже
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В ходе спецоперации погибли двое жителей Большесосновского муниципального округа — отец и сын Дмитрий и Илья Басмановы. Об этом сообщили в администрации округа.
«В ходе специальной военной операции 14 ноября 2023 года погибли наши земляки — большесосновцы: ефрейтор Илья Дмитриевич Басманов и рядовой Дмитрий Владленович Басманов», — говорится на странице администрации в соцсети «ВКонтакте». Других подробностей не приводится. В комментариях знакомые погибших подтверждают, что это отец и сын.
В мэрии выражают соболезнования близким бойцов. О дате и месте прощания обещают сообщить позже.
Отец и сын служили вместе
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