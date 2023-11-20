На СВО погибли отец и сын из Пермского края. Фото

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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, погибший, смерть, триколор, флаг россии, гроб, похороны, солдат
О дате прощания будет сообщено позже Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе спецоперации погибли двое жителей Большесосновского муниципального округа — отец и сын Дмитрий и Илья Басмановы. Об этом сообщили в администрации округа.

«В ходе специальной военной операции 14 ноября 2023 года погибли наши земляки — большесосновцы: ефрейтор Илья Дмитриевич Басманов и рядовой Дмитрий Владленович Басманов», — говорится на странице администрации в соцсети «ВКонтакте». Других подробностей не приводится. В комментариях знакомые погибших подтверждают, что это отец и сын.

В мэрии выражают соболезнования близким бойцов. О дате и месте прощания обещают сообщить позже.

Отец и сын служили вместе
Отец и сын служили вместе
Фото:

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В ходе спецоперации погибли двое жителей Большесосновского муниципального округа — отец и сын Дмитрий и Илья Басмановы. Об этом сообщили в администрации округа. «В ходе специальной военной операции 14 ноября 2023 года погибли наши земляки — большесосновцы: ефрейтор Илья Дмитриевич Басманов и рядовой Дмитрий Владленович Басманов», — говорится на странице администрации в соцсети «ВКонтакте». Других подробностей не приводится. В комментариях знакомые погибших подтверждают, что это отец и сын. В мэрии выражают соболезнования близким бойцов. О дате и месте прощания обещают сообщить позже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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