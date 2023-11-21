На Сахалине военный получил срок за отказ уезжать в зону СВО

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Военному назначили наказание в виде двух лет и 10 месяцев колонии Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащего в Южно-Сахалинске признали виновным за отказ уезжать в зону проведения спецоперации на Украине. Мужчине назначено наказание в виде двух лет и 10 месяцев лишения свободы, сообщили в пресс-службе Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда.

«За совершение преступления, предусмотренного статьей о неисполнении приказа военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили в Южно-Сахалинском гарнизонном военном суде. Сообщение приводит ТАСС.

Мужчина должен был поехать в зону СВО 27 июля, однако опасался за свою жизнь и не явился на службу. На следующий день он вновь отказался выполнять приказ командира, но уже в присутствии сослуживцев. Свидетели по делу рассказали, что такой поступок способствовал совершению аналогичных преступлений другими военными.

Такое же наказание получил мобилизованный из Владивостока с категорией здоровья «Д» (не годен к военной службе) за отказ ехать в зону спецоперации. По данным Владивостокского гарнизонного суда, состояние здоровья военнослужащего ухудшилось уже после призыва, поэтому он и совершил преступление

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Военнослужащего в Южно-Сахалинске признали виновным за отказ уезжать в зону проведения спецоперации на Украине. Мужчине назначено наказание в виде двух лет и 10 месяцев лишения свободы, сообщили в пресс-службе Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда. «За совершение преступления, предусмотренного статьей о неисполнении приказа военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили в Южно-Сахалинском гарнизонном военном суде. Сообщение приводит ТАСС. Мужчина должен был поехать в зону СВО 27 июля, однако опасался за свою жизнь и не явился на службу. На следующий день он вновь отказался выполнять приказ командира, но уже в присутствии сослуживцев. Свидетели по делу рассказали, что такой поступок способствовал совершению аналогичных преступлений другими военными. Такое же наказание получил мобилизованный из Владивостока с категорией здоровья «Д» (не годен к военной службе) за отказ ехать в зону спецоперации. По данным Владивостокского гарнизонного суда, состояние здоровья военнослужащего ухудшилось уже после призыва, поэтому он и совершил преступление
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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