На Сахалине военный получил срок за отказ уезжать в зону СВО

21 ноября 2023 в 06:18 Размер текста - 17 +

Военному назначили наказание в виде двух лет и 10 месяцев колонии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащего в Южно-Сахалинске признали виновным за отказ уезжать в зону проведения спецоперации на Украине. Мужчине назначено наказание в виде двух лет и 10 месяцев лишения свободы, сообщили в пресс-службе Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда. «За совершение преступления, предусмотренного статьей о неисполнении приказа военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили в Южно-Сахалинском гарнизонном военном суде. Сообщение приводит ТАСС. Мужчина должен был поехать в зону СВО 27 июля, однако опасался за свою жизнь и не явился на службу. На следующий день он вновь отказался выполнять приказ командира, но уже в присутствии сослуживцев. Свидетели по делу рассказали, что такой поступок способствовал совершению аналогичных преступлений другими военными. Такое же наказание получил мобилизованный из Владивостока с категорией здоровья «Д» (не годен к военной службе) за отказ ехать в зону спецоперации. По данным Владивостокского гарнизонного суда, состояние здоровья военнослужащего ухудшилось уже после призыва, поэтому он и совершил преступление

Военнослужащего в Южно-Сахалинске признали виновным за отказ уезжать в зону проведения спецоперации на Украине. Мужчине назначено наказание в виде двух лет и 10 месяцев лишения свободы, сообщили в пресс-службе Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда. «За совершение преступления, предусмотренного статьей о неисполнении приказа военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили в Южно-Сахалинском гарнизонном военном суде. Сообщение приводит ТАСС. Мужчина должен был поехать в зону СВО 27 июля, однако опасался за свою жизнь и не явился на службу. На следующий день он вновь отказался выполнять приказ командира, но уже в присутствии сослуживцев. Свидетели по делу рассказали, что такой поступок способствовал совершению аналогичных преступлений другими военными. Такое же наказание получил мобилизованный из Владивостока с категорией здоровья «Д» (не годен к военной службе) за отказ ехать в зону спецоперации. По данным Владивостокского гарнизонного суда, состояние здоровья военнослужащего ухудшилось уже после призыва, поэтому он и совершил преступление