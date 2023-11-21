Жители Сургута жалуются на снежный полигон, из-за которого топит кладбище

Из-за талых вод топит могилы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Сургута (ХМАО) жалуются на снежный полигон, из-за которого, по их словам, топит кладбище. Об этом URA.RU сообщила одна из сургутянок на условиях анонимности.

«Копатели (могильщики) при выполнении своей работы обнаружили, что с вечера выкопанная могила на утро в летнее и осеннее время находится в воде, иначе говоря, подтоплена грунтовыми водами, хотя ранее таких подтоплений не было. Летом 2022 и 2023 годов могильщики за один месяц были очевидцами, как из свежих могил гробы поднялись на поверхность из-за высоких грунтовых вод, которые затопили захоронение», — сообщила собеседница агентства.

По словам женщины, на новых участках кладбища отсутствует дренажная система, что и влияет на уровень грунтовых вод. А усугубляется все расположением поблизости снежного полигона. Югорчанка уверяет, что жители уже неоднократно жаловались на это в администрацию, но там не решают вопрос.

В мэрии журналисту URA.RU сообщили, что к ним подобных обращений не поступало. «Администрация Сургута не подтверждает факт подтопления мест захоронения талыми водами, поступающими с полигона утилизации снега. Обращения граждан по данному вопросу отсутствуют. На данном снежном полигоне смонтирована дренажная система, состоящая из трубопровода и колодцев. Посредством дренажной системы грунтовые воды стекают в существующую водоотводную канаву», — сообщили в мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что сургутское кладбище расширяется. На территории появится вторая «Аллея Славы» для героев СВО.