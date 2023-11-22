В Челябинске большая часть зарплаты на съем жилья уйдет у продавцов и учителей

В Челябинске 54% от средней зарплаты на аренду тратят учителя и продавцы-консультанты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске самую большую долю от средней зарплаты придется отдавать за аренду однокомнатной квартиры учителям и продавцам-консультантам. Представители данной профессии тратят 54% от своей заработка на съемное однокомнатное жилье. При этом дальнобойщики отдадут лишь 17% от зарплаты, а агенты по недвижимости — 18%, сообщили в пресс-службе.

«Самую большую долю от средней зарплаты придется отдавать за аренду однокомнатной квартиры в Москве и Санкт-Петербурге. В Челябинске наибольшую часть от средней зарплаты на аренду тратят учителя и продавцы-консультанты (54%), а выгоднее снимать „однушку“ дальнобойщикам (17%) и агентам по недвижимости (18%)», — сообщается на сайте.

Как отметил руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев, снимать жилье выгоднее всего в Воронеже, Челябинске, Самаре и Омске. В этих городах представителям восьми профессий, участвовавших в исследовании, придется отдавать за аренду в среднем чуть больше трети средней зарплаты.

В целом по России дешевле всего арендовать однокомнатные квартиры дальнобойщикам. При средней зарплате в 133 тысячи рублей и стоимости аренды «однушки» в 23 тысячи рублей им нужно будет отдавать 17% от заработка. Также относительно небольшую часть зарплаты потратят агенты по недвижимости (21%), сварщики (27%) и курьеры (33%). В то же время более половины заработной платы на аренду однушки уйдет у юристов, бухгалтеров, учителей и продавцов-консультантов.

Какую долю от средней заработной платы нужно платить за аренду однокомнатной квартиры в октябре 2023 года Инфографика: пресс-служба «Авито Недвижимость»