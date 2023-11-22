В девяти челябинских муниципалитетах из-за гололеда не вывозят мусор. Список

22 ноября 2023 в 16:31 Размер текста - 17 +

Мусор начнут вывозить по мере стабилизации дорожной обстановки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В девяти муниципалитетах Челябинской области 22 ноября из-за гололеда не будут вывозить мусор, коммунальная техника не вышла утром на маршруты во избежание аварий. Локальные проблемы могут быть и в других локациях, сообщили в пресс-службе «Центра коммунального сервиса» («ЦКС»). «22 ноября из-за неблагоприятных погодных условий отсутствует возможность обслуживания контейнерных площадок Магнитогорска, Агаповского, Верхнеуральского, Кизильского, Нагайбакского, Варненского, Чесменского, Брединского, Карталинского муниципальных районов. Во избежание ДТП коммунальная техника не вышла утром на маршруты», — уточнили в пресс-службе организации. В компании уточнили, что из-за ледяного дождя скорректированы графики вывоза отходов из отдельных населенных пунктов. При этом локальные проблемы с вывозом мусора могут возникать и в других муниципальных образованиях Челябинской области, в особенности это касается территорий со сложным рельефом местности. В ЦКС уточнили, что по мере нормализации дорожной обстановки вывоз мусора будет осуществляться в прежнем режиме. Ранее синоптики предупреждали о непогоде, которая продлится с 21 по 23 ноября. В регионе ожидается мокрый снег, гололед и метели. С 21 ноября из-за ледяных дождей ГИБДД по Челябинской области переведены на усиленный режим работы. В регионе фиксируются многочисленные ДТП из-за гололеда. Жителям Челябинской области дали ряд советов, как вести себя на улице, а также попросили по возможности переждать сложные погодные условия дома. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В девяти муниципалитетах Челябинской области 22 ноября из-за гололеда не будут вывозить мусор, коммунальная техника не вышла утром на маршруты во избежание аварий. Локальные проблемы могут быть и в других локациях, сообщили в пресс-службе «Центра коммунального сервиса» («ЦКС»). «22 ноября из-за неблагоприятных погодных условий отсутствует возможность обслуживания контейнерных площадок Магнитогорска, Агаповского, Верхнеуральского, Кизильского, Нагайбакского, Варненского, Чесменского, Брединского, Карталинского муниципальных районов. Во избежание ДТП коммунальная техника не вышла утром на маршруты», — уточнили в пресс-службе организации. В компании уточнили, что из-за ледяного дождя скорректированы графики вывоза отходов из отдельных населенных пунктов. При этом локальные проблемы с вывозом мусора могут возникать и в других муниципальных образованиях Челябинской области, в особенности это касается территорий со сложным рельефом местности. В ЦКС уточнили, что по мере нормализации дорожной обстановки вывоз мусора будет осуществляться в прежнем режиме. Ранее синоптики предупреждали о непогоде, которая продлится с 21 по 23 ноября. В регионе ожидается мокрый снег, гололед и метели. С 21 ноября из-за ледяных дождей ГИБДД по Челябинской области переведены на усиленный режим работы. В регионе фиксируются многочисленные ДТП из-за гололеда. Жителям Челябинской области дали ряд советов, как вести себя на улице, а также попросили по возможности переждать сложные погодные условия дома.