В девяти челябинских муниципалитетах из-за гололеда не вывозят мусор. Список

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Виды города. Курган., мусор, мусорный бак, мусорный контейнер, грунтовая дорога, размытая дорога
Мусор начнут вывозить по мере стабилизации дорожной обстановки Фото:

В девяти муниципалитетах Челябинской области 22 ноября из-за гололеда не будут вывозить мусор, коммунальная техника не вышла утром на маршруты во избежание аварий. Локальные проблемы могут быть и в других локациях, сообщили в пресс-службе «Центра коммунального сервиса» («ЦКС»).

«22 ноября из-за неблагоприятных погодных условий отсутствует возможность обслуживания контейнерных площадок Магнитогорска, Агаповского, Верхнеуральского, Кизильского, Нагайбакского, Варненского, Чесменского, Брединского, Карталинского муниципальных районов. Во избежание ДТП коммунальная техника не вышла утром на маршруты», — уточнили в пресс-службе организации.

В компании уточнили, что из-за ледяного дождя скорректированы графики вывоза отходов из отдельных населенных пунктов. При этом локальные проблемы с вывозом мусора могут возникать и в других муниципальных образованиях Челябинской области, в особенности это касается территорий со сложным рельефом местности. В ЦКС уточнили, что по мере нормализации дорожной обстановки вывоз мусора будет осуществляться в прежнем режиме.

Ранее синоптики предупреждали о непогоде, которая продлится с 21 по 23 ноября. В регионе ожидается мокрый снег, гололед и метели. С 21 ноября из-за ледяных дождей ГИБДД по Челябинской области переведены на усиленный режим работы. В регионе фиксируются многочисленные ДТП из-за гололеда. Жителям Челябинской области дали ряд советов, как вести себя на улице, а также попросили по возможности переждать сложные погодные условия дома.

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В девяти муниципалитетах Челябинской области 22 ноября из-за гололеда не будут вывозить мусор, коммунальная техника не вышла утром на маршруты во избежание аварий. Локальные проблемы могут быть и в других локациях, сообщили в пресс-службе «Центра коммунального сервиса» («ЦКС»). «22 ноября из-за неблагоприятных погодных условий отсутствует возможность обслуживания контейнерных площадок Магнитогорска, Агаповского, Верхнеуральского, Кизильского, Нагайбакского, Варненского, Чесменского, Брединского, Карталинского муниципальных районов. Во избежание ДТП коммунальная техника не вышла утром на маршруты», — уточнили в пресс-службе организации. В компании уточнили, что из-за ледяного дождя скорректированы графики вывоза отходов из отдельных населенных пунктов. При этом локальные проблемы с вывозом мусора могут возникать и в других муниципальных образованиях Челябинской области, в особенности это касается территорий со сложным рельефом местности. В ЦКС уточнили, что по мере нормализации дорожной обстановки вывоз мусора будет осуществляться в прежнем режиме. Ранее синоптики предупреждали о непогоде, которая продлится с 21 по 23 ноября. В регионе ожидается мокрый снег, гололед и метели. С 21 ноября из-за ледяных дождей ГИБДД по Челябинской области переведены на усиленный режим работы. В регионе фиксируются многочисленные ДТП из-за гололеда. Жителям Челябинской области дали ряд советов, как вести себя на улице, а также попросили по возможности переждать сложные погодные условия дома.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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