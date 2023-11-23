В Челябинскую область не пропустили партию сомнительного винограда из Казахстана

На пункте «Бугристое» (Троицк, Челябинская область) пресекли ввоз полутора тонн зеленого винограда. У перевозчика не было документов на партию, сообщили URA.RU в пресс-службе челябинской таможни.
«Незаконный ввоз 1,5 тонн винограда предотвратили в районе пункта пропуска „Бугристое“. По документам зеленый виноград везли из Республики Казахстан в Ростовскую область для реализации. Фрукты перевозили без фитосанитарного сертификата», — сообщили URA.RU в пресс-службе.
Товар вместе с перевозчиком возвратили на территорию Казахстана. Возбуждено дело по статье 10.2 КоАП РФ (Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции).
С начала года таможенниками было выявлено 20 попыток ввоза сомнительных фруктов и овощей. Общий вес партий без сертификатов составил 370 тонн.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.