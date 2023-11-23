В Челябинскую область не пропустили партию сомнительного винограда из Казахстана

Из Казахстана в Челябинскую область не пропустили виноград без документов
© Служба новостей «URA.RU»
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Цены на овощи и фрукты. Тюмень , фрукты, виноград
Партию винограда весом в полторы тонны вернули на территорию Казахстана Фото:

На пункте «Бугристое» (Троицк, Челябинская область) пресекли ввоз полутора тонн зеленого винограда. У перевозчика не было документов на партию, сообщили URA.RU в пресс-службе челябинской таможни.

«Незаконный ввоз 1,5 тонн винограда предотвратили в районе пункта пропуска „Бугристое“. По документам зеленый виноград везли из Республики Казахстан в Ростовскую область для реализации. Фрукты перевозили без фитосанитарного сертификата», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

Товар вместе с перевозчиком возвратили на территорию Казахстана. Возбуждено дело по статье 10.2 КоАП РФ (Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции).

С начала года таможенниками было выявлено 20 попыток ввоза сомнительных фруктов и овощей. Общий вес партий без сертификатов составил 370 тонн.

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На пункте «Бугристое» (Троицк, Челябинская область) пресекли ввоз полутора тонн зеленого винограда. У перевозчика не было документов на партию, сообщили URA.RU в пресс-службе челябинской таможни. «Незаконный ввоз 1,5 тонн винограда предотвратили в районе пункта пропуска „Бугристое“. По документам зеленый виноград везли из Республики Казахстан в Ростовскую область для реализации. Фрукты перевозили без фитосанитарного сертификата», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Товар вместе с перевозчиком возвратили на территорию Казахстана. Возбуждено дело по статье 10.2 КоАП РФ (Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции). С начала года таможенниками было выявлено 20 попыток ввоза сомнительных фруктов и овощей. Общий вес партий без сертификатов составил 370 тонн.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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