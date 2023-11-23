23 ноября 2023

СК возбудил уголовное дело из-за смерти пациентки в Снежинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по делу следователей убившим человека в драке. Челябинск, уголовное дело, следствие, обвинение, уголовный кодекс, суд, расследование, преступление
Родственники требовали возбудить дело из-за несвоевременного оказания медицинской помощи Фото:

Родные скончавшейся жительницы Снежинска (Челябинская область) Дамиры Закировой добились возбуждения уголовного дела на врачей из-за несвоевременного оказания медицинской помощи. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

«В следственном отделе по городу Касли возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователями выясняются обстоятельства произошедшего», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Как рассказали родственники женщины, у нее начались сильные головные боли 5 сентября, но за десять дней им не удалось добиться приема невролога или направления на КТ. Они самостоятельно записались в частный медцентр на ближайшее свободное время 15 сентября, но утром этого дня женщину на скорой увезли в больницу, где прооперировали из-за обширной гематомы и отека головного мозга. Через несколько дней она скончалась в реанимации, передает сайт «74.ру».

Родные считают, что Закирову можно было спасти при своевременном оказании медпомощи. В пресс-службе региональной прокуратуры URA.RU ответили, что по данному факту проводится проверка следственного комитета.

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Родные скончавшейся жительницы Снежинска (Челябинская область) Дамиры Закировой добились возбуждения уголовного дела на врачей из-за несвоевременного оказания медицинской помощи. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР. «В следственном отделе по городу Касли возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователями выясняются обстоятельства произошедшего», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства. Как рассказали родственники женщины, у нее начались сильные головные боли 5 сентября, но за десять дней им не удалось добиться приема невролога или направления на КТ. Они самостоятельно записались в частный медцентр на ближайшее свободное время 15 сентября, но утром этого дня женщину на скорой увезли в больницу, где прооперировали из-за обширной гематомы и отека головного мозга. Через несколько дней она скончалась в реанимации, передает сайт «74.ру». Родные считают, что Закирову можно было спасти при своевременном оказании медпомощи. В пресс-службе региональной прокуратуры URA.RU ответили, что по данному факту проводится проверка следственного комитета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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