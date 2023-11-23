СК возбудил уголовное дело из-за смерти пациентки в Снежинске

24 ноября 2023 в 10:54 Размер текста - 17 +

Родственники требовали возбудить дело из-за несвоевременного оказания медицинской помощи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Родные скончавшейся жительницы Снежинска (Челябинская область) Дамиры Закировой добились возбуждения уголовного дела на врачей из-за несвоевременного оказания медицинской помощи. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР. «В следственном отделе по городу Касли возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователями выясняются обстоятельства произошедшего», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства. Как рассказали родственники женщины, у нее начались сильные головные боли 5 сентября, но за десять дней им не удалось добиться приема невролога или направления на КТ. Они самостоятельно записались в частный медцентр на ближайшее свободное время 15 сентября, но утром этого дня женщину на скорой увезли в больницу, где прооперировали из-за обширной гематомы и отека головного мозга. Через несколько дней она скончалась в реанимации, передает сайт «74.ру». Родные считают, что Закирову можно было спасти при своевременном оказании медпомощи. В пресс-службе региональной прокуратуры URA.RU ответили, что по данному факту проводится проверка следственного комитета.

Родные скончавшейся жительницы Снежинска (Челябинская область) Дамиры Закировой добились возбуждения уголовного дела на врачей из-за несвоевременного оказания медицинской помощи. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР. «В следственном отделе по городу Касли возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователями выясняются обстоятельства произошедшего», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства. Как рассказали родственники женщины, у нее начались сильные головные боли 5 сентября, но за десять дней им не удалось добиться приема невролога или направления на КТ. Они самостоятельно записались в частный медцентр на ближайшее свободное время 15 сентября, но утром этого дня женщину на скорой увезли в больницу, где прооперировали из-за обширной гематомы и отека головного мозга. Через несколько дней она скончалась в реанимации, передает сайт «74.ру». Родные считают, что Закирову можно было спасти при своевременном оказании медпомощи. В пресс-службе региональной прокуратуры URA.RU ответили, что по данному факту проводится проверка следственного комитета.