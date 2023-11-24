Названы поселки под Челябинском с самыми дешевыми участками под коттеджи. Инфографика

В Сосновском районе Челябинской области продают дешевые земельные участки

24 ноября 2023 в 20:45 Размер текста - 17 +

Дешевые участки под Челябинском продают по 50 тысяч рублей за сотку Фото: Илья Московец © URA.RU Самые востребованные и недорогие участки под коттеджи в 20 километрах от Челябинска находятся в развивающемся Сосновском районе в поселках «Харлуши сити», «Осиновка» и «Садовый». В среднем стоимость таких участков составляет от 50 до 70 тысяч рублей, рассказал URA.RU руководитель уральской риелторской компании Денис Медведев. «Земельные участки под коттеджи под Челябинском вот уже на протяжении трех лет очень хорошо раскупаются и также быстро растут в цене. В ноябре 2023 года недорогие участки продаются в поселке „Харлуши сити“. Поселение находится в Сосновском районе в 20 км от Челябинска, участки продаются по 50 тысяч рублей за сотку. Немного дороже по стоимости выйдут участки в коттеджных поселках „Осиновка“ и „Садовый“», — сообщил URA.RU Медведев. Как отметил руководитель уральской риелторской компании, в Сосновском районе земельные участки являются достаточно недорогими и перспективными, но их остается все меньше. На первое место в рейтинге самых бюджетных земель под Челябинском можно поставить «Харлуши сити». Поселок расположен в 20 км от Челябинска, за сотку покупателю придется отдать 50 тысяч рублей. В среднем участок площадью 14 соток можно купить за 590 тысяч рублей. На втором месте рейтинга расположен коттеджный поселок «Осиновка», находящийся по соседству с деревней «Малиновка», земельные участки продаются там продаются по 70 тысяч рублей за сотку. Раньше данные участки, находящиеся в Кременкульском поселении в 17 км от Челябинска, продавались по 20 тысяч рублей за сотку, но затем на них резко вырос спрос. Третье место занимает поселок «Садовый», расположенный вблизи озера Кременкуль в 12,7 километрах от Челябинска. Стоимость участков в поселении в среднем составляет 95 тысяч рублей за сотку, цена варьируется в зависимости от расположения и площади, и составляет от 250 тысяч до 2 млн рублей за объект. Ранее под Челябинском огромной популярностью пользовались участки в деревне Малиновка. Сейчас на данной территории все раскупили, стоимость земельного участка за сотку составляет в элитном поселке от 150 до 200 тысяч рублей, притом что ранее стоимость за сотку составляла 50 тысяч рублей. Также подняться в цене могут участки в поселке «Полетаево-2». Деревня расположена рядом с Малиновкой и Осиновкой в Сосновском районе в 30 километрах от города. Сейчас они стоят 25 тысяч за сотку, от 200 до 300 тысяч рублей за объект. Дешевые участки под Челябинском продаются в развивающемся Сосновском районе Инфографика: URA.RU Стоимость земельных участков зависит от расстояния до Челябинска, а также от наличия проведенных коммуникаций Инфографика: URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Самые востребованные и недорогие участки под коттеджи в 20 километрах от Челябинска находятся в развивающемся Сосновском районе в поселках «Харлуши сити», «Осиновка» и «Садовый». В среднем стоимость таких участков составляет от 50 до 70 тысяч рублей, рассказал URA.RU руководитель уральской риелторской компании Денис Медведев. «Земельные участки под коттеджи под Челябинском вот уже на протяжении трех лет очень хорошо раскупаются и также быстро растут в цене. В ноябре 2023 года недорогие участки продаются в поселке „Харлуши сити“. Поселение находится в Сосновском районе в 20 км от Челябинска, участки продаются по 50 тысяч рублей за сотку. Немного дороже по стоимости выйдут участки в коттеджных поселках „Осиновка“ и „Садовый“», — сообщил URA.RU Медведев. Как отметил руководитель уральской риелторской компании, в Сосновском районе земельные участки являются достаточно недорогими и перспективными, но их остается все меньше. На первое место в рейтинге самых бюджетных земель под Челябинском можно поставить «Харлуши сити». Поселок расположен в 20 км от Челябинска, за сотку покупателю придется отдать 50 тысяч рублей. В среднем участок площадью 14 соток можно купить за 590 тысяч рублей. На втором месте рейтинга расположен коттеджный поселок «Осиновка», находящийся по соседству с деревней «Малиновка», земельные участки продаются там продаются по 70 тысяч рублей за сотку. Раньше данные участки, находящиеся в Кременкульском поселении в 17 км от Челябинска, продавались по 20 тысяч рублей за сотку, но затем на них резко вырос спрос. Третье место занимает поселок «Садовый», расположенный вблизи озера Кременкуль в 12,7 километрах от Челябинска. Стоимость участков в поселении в среднем составляет 95 тысяч рублей за сотку, цена варьируется в зависимости от расположения и площади, и составляет от 250 тысяч до 2 млн рублей за объект. Ранее под Челябинском огромной популярностью пользовались участки в деревне Малиновка. Сейчас на данной территории все раскупили, стоимость земельного участка за сотку составляет в элитном поселке от 150 до 200 тысяч рублей, притом что ранее стоимость за сотку составляла 50 тысяч рублей. Также подняться в цене могут участки в поселке «Полетаево-2». Деревня расположена рядом с Малиновкой и Осиновкой в Сосновском районе в 30 километрах от города. Сейчас они стоят 25 тысяч за сотку, от 200 до 300 тысяч рублей за объект.