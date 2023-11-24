Начальство нагрянуло с проверкой к свердловским полицейским на Северном Кавказе. Фото

24 ноября 2023 в 16:36 Размер текста - 17 +

На Северном Кавказе побывал генерал-майор Александр Воронежский Фото: Николай Бастриков © URA.RU К среднеуральским полицейским, которые находятся в командировке на Северном Кавказе, с проверкой приехал замначальника ГУ МВД по Свердловской области генерал-майор Александр Воронежский. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы ведомства полковник Валерий Горелых. Проверить боевую готовность личного состава Воронежский отправился со своим замом — полковником полиции Игорем Алексеевым. «Главной задачей поездки была проверка готовности полицейских к переводу на службу в зимний период и вручение отличившимся сотрудникам ведомственных наград», — отметил Горелых. Также Воронежский проверил, в каких условиях живут представители свердловского гарнизона. Во время поездки Воронежский встретился с начальником временной опергруппы МВД в Дагестане полковником полиции Вадимом Абдуллаевым. Горелых добавил, что благодаря действиям свердловских полицейских удается контролировать криминогенную обстановку на Северном Кавказе. Фото: предоставлено Валерием Горелых Фото: предоставлено Валерием Горелых Фото: предоставлено Валерием Горелых

К среднеуральским полицейским, которые находятся в командировке на Северном Кавказе, с проверкой приехал замначальника ГУ МВД по Свердловской области генерал-майор Александр Воронежский. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы ведомства полковник Валерий Горелых. Проверить боевую готовность личного состава Воронежский отправился со своим замом — полковником полиции Игорем Алексеевым. «Главной задачей поездки была проверка готовности полицейских к переводу на службу в зимний период и вручение отличившимся сотрудникам ведомственных наград», — отметил Горелых. Также Воронежский проверил, в каких условиях живут представители свердловского гарнизона. Во время поездки Воронежский встретился с начальником временной опергруппы МВД в Дагестане полковником полиции Вадимом Абдуллаевым. Горелых добавил, что благодаря действиям свердловских полицейских удается контролировать криминогенную обстановку на Северном Кавказе.