Начальство нагрянуло с проверкой к свердловским полицейским на Северном Кавказе. Фото

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Пресс-конференция начальника УМВД по Тюменской области генерал-майора Юрия Алтынова. Тюмень, погоны, полиция
На Северном Кавказе побывал генерал-майор Александр Воронежский Фото:

К среднеуральским полицейским, которые находятся в командировке на Северном Кавказе, с проверкой приехал замначальника ГУ МВД по Свердловской области генерал-майор Александр Воронежский. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы ведомства полковник Валерий Горелых.

Проверить боевую готовность личного состава Воронежский отправился со своим замом — полковником полиции Игорем Алексеевым. «Главной задачей поездки была проверка готовности полицейских к переводу на службу в зимний период и вручение отличившимся сотрудникам ведомственных наград», — отметил Горелых. Также Воронежский проверил, в каких условиях живут представители свердловского гарнизона.

Во время поездки Воронежский встретился с начальником временной опергруппы МВД в Дагестане полковником полиции Вадимом Абдуллаевым. Горелых добавил, что благодаря действиям свердловских полицейских удается контролировать криминогенную обстановку на Северном Кавказе.

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К среднеуральским полицейским, которые находятся в командировке на Северном Кавказе, с проверкой приехал замначальника ГУ МВД по Свердловской области генерал-майор Александр Воронежский. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы ведомства полковник Валерий Горелых. Проверить боевую готовность личного состава Воронежский отправился со своим замом — полковником полиции Игорем Алексеевым. «Главной задачей поездки была проверка готовности полицейских к переводу на службу в зимний период и вручение отличившимся сотрудникам ведомственных наград», — отметил Горелых. Также Воронежский проверил, в каких условиях живут представители свердловского гарнизона. Во время поездки Воронежский встретился с начальником временной опергруппы МВД в Дагестане полковником полиции Вадимом Абдуллаевым. Горелых добавил, что благодаря действиям свердловских полицейских удается контролировать криминогенную обстановку на Северном Кавказе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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