24 ноября 2023

Власти Пыть-Яха разрешили участникам СВО бесплатно пользоваться общественным транспортом

В Пыть-Яхе участникам СВО разрешили бесплатно ездить общественным транспортом
© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусы и автобусные остановки. Сургут, общественный транспорт, салон автобуса, пассажиры
Мобилизованные жители Пыть-Яха смогут бесплатно ездить в городских автобусах Фото:

Администрация Пыть-Яха (ХМАО) утвердила новый перечень категорий граждан, имеющих право бесплатно, а также по социально ориентированному тарифу пользоваться городским общественным транспортом. В опубликованном мэрией обновленном списке, помимо ветеранов Великой Отечественной войны, неработающих пенсионеров, теперь значатся и участники СВО.

«Военнослужащие, призванные в ряды Вооруженных сил Российской Федерации в рамках частичной мобилизации, а также лица, служащие по контракту в местах проведения специальной военной операции имеют право на бесплатный проезд в автобусах на городских маршрутах в 2024 году. Услуга оказывается при предоставление подтверждающих документов (справки из военкомата)», — сказано в опубликованном мэрии постановлении.

В конце октября губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова пообещала упростить оформление компенсаций мобилизованным на дорожные расходы во время их отпусков. Об этом она заявила во время встречи с участниками спецоперации.

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Администрация Пыть-Яха (ХМАО) утвердила новый перечень категорий граждан, имеющих право бесплатно, а также по социально ориентированному тарифу пользоваться городским общественным транспортом. В опубликованном мэрией обновленном списке, помимо ветеранов Великой Отечественной войны, неработающих пенсионеров, теперь значатся и участники СВО. «Военнослужащие, призванные в ряды Вооруженных сил Российской Федерации в рамках частичной мобилизации, а также лица, служащие по контракту в местах проведения специальной военной операции имеют право на бесплатный проезд в автобусах на городских маршрутах в 2024 году. Услуга оказывается при предоставление подтверждающих документов (справки из военкомата)», — сказано в опубликованном мэрии постановлении. В конце октября губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова пообещала упростить оформление компенсаций мобилизованным на дорожные расходы во время их отпусков. Об этом она заявила во время встречи с участниками спецоперации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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