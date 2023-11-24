Власти Пыть-Яха разрешили участникам СВО бесплатно пользоваться общественным транспортом

В Пыть-Яхе участникам СВО разрешили бесплатно ездить общественным транспортом

25 ноября 2023 в 10:18 Размер текста - 17 +

Мобилизованные жители Пыть-Яха смогут бесплатно ездить в городских автобусах Фото: Алексей Андронов © URA.RU Администрация Пыть-Яха (ХМАО) утвердила новый перечень категорий граждан, имеющих право бесплатно, а также по социально ориентированному тарифу пользоваться городским общественным транспортом. В опубликованном мэрией обновленном списке, помимо ветеранов Великой Отечественной войны, неработающих пенсионеров, теперь значатся и участники СВО. «Военнослужащие, призванные в ряды Вооруженных сил Российской Федерации в рамках частичной мобилизации, а также лица, служащие по контракту в местах проведения специальной военной операции имеют право на бесплатный проезд в автобусах на городских маршрутах в 2024 году. Услуга оказывается при предоставление подтверждающих документов (справки из военкомата)», — сказано в опубликованном мэрии постановлении. В конце октября губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова пообещала упростить оформление компенсаций мобилизованным на дорожные расходы во время их отпусков. Об этом она заявила во время встречи с участниками спецоперации.

Администрация Пыть-Яха (ХМАО) утвердила новый перечень категорий граждан, имеющих право бесплатно, а также по социально ориентированному тарифу пользоваться городским общественным транспортом. В опубликованном мэрией обновленном списке, помимо ветеранов Великой Отечественной войны, неработающих пенсионеров, теперь значатся и участники СВО. «Военнослужащие, призванные в ряды Вооруженных сил Российской Федерации в рамках частичной мобилизации, а также лица, служащие по контракту в местах проведения специальной военной операции имеют право на бесплатный проезд в автобусах на городских маршрутах в 2024 году. Услуга оказывается при предоставление подтверждающих документов (справки из военкомата)», — сказано в опубликованном мэрии постановлении. В конце октября губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова пообещала упростить оформление компенсаций мобилизованным на дорожные расходы во время их отпусков. Об этом она заявила во время встречи с участниками спецоперации.