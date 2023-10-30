Губернатор ХМАО пообещала упростить оформление отпуска для мобилизованных

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова пообещала упростить оформление компенсаций мобилизованным на дорожные расходы во время их отпусков. Об этом глава региона сообщила во время встречи с участниками спецоперации.
«Мы планируем сделать так, чтобы вам не нужно было никуда сдавать документы для подтверждения своего отпуска. Хотим сделать фиксированную выплату при подтверждении отпуска Министерством обороны Российской Федерации», — приводят слова Комаровой на сайте окружного правительства.
На встрече с бойцами, среди прочего, глава региона обсудила положенные им выплаты и льготы. Кроме федеральной, в Югре существует региональная поддержка военнослужащих. За каждой семьей закреплен социальный координатор.
Спецоперация России началась 24 февраля 2022 года. Ее главными задачами заявлялись помощь и защита мирного населения Донбасса. Боевые задачи в зоне СВО выполняют бойцы со всей страны, в том числе и из ХМАО.
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