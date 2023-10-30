30 октября 2023

Губернатор ХМАО пообещала упростить оформление отпуска для мобилизованных

© Служба новостей «URA.RU»
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Финал и награждение конкурса профессионального мастерства энергетиков. Нижневартовск, комарова наталья
Наталья Комарова пообещала упростить оформление компенсаций мобилизованным на дорожные расходы во время их отпуска Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова пообещала упростить оформление компенсаций мобилизованным на дорожные расходы во время их отпусков. Об этом глава региона сообщила во время встречи с участниками спецоперации.

«Мы планируем сделать так, чтобы вам не нужно было никуда сдавать документы для подтверждения своего отпуска. Хотим сделать фиксированную выплату при подтверждении отпуска Министерством обороны Российской Федерации», — приводят слова Комаровой на сайте окружного правительства.

На встрече с бойцами, среди прочего, глава региона обсудила положенные им выплаты и льготы. Кроме федеральной, в Югре существует региональная поддержка военнослужащих. За каждой семьей закреплен социальный координатор.

Спецоперация России началась 24 февраля 2022 года. Ее главными задачами заявлялись помощь и защита мирного населения Донбасса. Боевые задачи в зоне СВО выполняют бойцы со всей страны, в том числе и из ХМАО.

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Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова пообещала упростить оформление компенсаций мобилизованным на дорожные расходы во время их отпусков. Об этом глава региона сообщила во время встречи с участниками спецоперации. «Мы планируем сделать так, чтобы вам не нужно было никуда сдавать документы для подтверждения своего отпуска. Хотим сделать фиксированную выплату при подтверждении отпуска Министерством обороны Российской Федерации», — приводят слова Комаровой на сайте окружного правительства. На встрече с бойцами, среди прочего, глава региона обсудила положенные им выплаты и льготы. Кроме федеральной, в Югре существует региональная поддержка военнослужащих. За каждой семьей закреплен социальный координатор. Спецоперация России началась 24 февраля 2022 года. Ее главными задачами заявлялись помощь и защита мирного населения Донбасса. Боевые задачи в зоне СВО выполняют бойцы со всей страны, в том числе и из ХМАО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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