Губернатор ХМАО пообещала упростить оформление отпуска для мобилизованных

31 октября 2023 в 12:24 Размер текста - 17 +

Наталья Комарова пообещала упростить оформление компенсаций мобилизованным на дорожные расходы во время их отпуска Фото: Влад Суханов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова пообещала упростить оформление компенсаций мобилизованным на дорожные расходы во время их отпусков. Об этом глава региона сообщила во время встречи с участниками спецоперации. «Мы планируем сделать так, чтобы вам не нужно было никуда сдавать документы для подтверждения своего отпуска. Хотим сделать фиксированную выплату при подтверждении отпуска Министерством обороны Российской Федерации», — приводят слова Комаровой на сайте окружного правительства. На встрече с бойцами, среди прочего, глава региона обсудила положенные им выплаты и льготы. Кроме федеральной, в Югре существует региональная поддержка военнослужащих. За каждой семьей закреплен социальный координатор. Спецоперация России началась 24 февраля 2022 года. Ее главными задачами заявлялись помощь и защита мирного населения Донбасса. Боевые задачи в зоне СВО выполняют бойцы со всей страны, в том числе и из ХМАО.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова пообещала упростить оформление компенсаций мобилизованным на дорожные расходы во время их отпусков. Об этом глава региона сообщила во время встречи с участниками спецоперации. «Мы планируем сделать так, чтобы вам не нужно было никуда сдавать документы для подтверждения своего отпуска. Хотим сделать фиксированную выплату при подтверждении отпуска Министерством обороны Российской Федерации», — приводят слова Комаровой на сайте окружного правительства. На встрече с бойцами, среди прочего, глава региона обсудила положенные им выплаты и льготы. Кроме федеральной, в Югре существует региональная поддержка военнослужащих. За каждой семьей закреплен социальный координатор. Спецоперация России началась 24 февраля 2022 года. Ее главными задачами заявлялись помощь и защита мирного населения Донбасса. Боевые задачи в зоне СВО выполняют бойцы со всей страны, в том числе и из ХМАО.