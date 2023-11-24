24 ноября 2023

В Екатеринбурге дорогу затопило водой из канализации. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В городе масштабная коммунальная авария. Курган, коммунальная авария, улица карла маркса, потоп, прорыв водопровода, затопленные улицы
Автомобили не могут проехать улицу из-за потопа (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на улице Искровцев произошла коммунальная авария, в ходе которой вода из канализации затопила дорогу. Об этом рассказал очевидец происшествия.

«Дорогу затопило водой из канализации. Сильный запах. Машины не могут проехать. Такое происходит не в первый раз», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» слова очевидца.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в диспетчерскую службу ЕМУП «Водоканал». Там сообщили, что обращений от местных жителей не поступало. «Нам ничего неизвестно о коммунальной аварии на Шарташе», — отметил диспетчер.

В ночь на 25 ноября возле ТРЦ «Гринвич» затопило улицу 8 Марта. Автомобили были вынуждены проезжать по воде.

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В Екатеринбурге на улице Искровцев произошла коммунальная авария, в ходе которой вода из канализации затопила дорогу. Об этом рассказал очевидец происшествия. «Дорогу затопило водой из канализации. Сильный запах. Машины не могут проехать. Такое происходит не в первый раз», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» слова очевидца. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в диспетчерскую службу ЕМУП «Водоканал». Там сообщили, что обращений от местных жителей не поступало. «Нам ничего неизвестно о коммунальной аварии на Шарташе», — отметил диспетчер. В ночь на 25 ноября возле ТРЦ «Гринвич» затопило улицу 8 Марта. Автомобили были вынуждены проезжать по воде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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