В Екатеринбурге на улице Искровцев произошла коммунальная авария, в ходе которой вода из канализации затопила дорогу. Об этом рассказал очевидец происшествия.
«Дорогу затопило водой из канализации. Сильный запах. Машины не могут проехать. Такое происходит не в первый раз», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» слова очевидца.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в диспетчерскую службу ЕМУП «Водоканал». Там сообщили, что обращений от местных жителей не поступало. «Нам ничего неизвестно о коммунальной аварии на Шарташе», — отметил диспетчер.
В ночь на 25 ноября возле ТРЦ «Гринвич» затопило улицу 8 Марта. Автомобили были вынуждены проезжать по воде.
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