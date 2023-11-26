Пермский губернатор Махонин поручил главе Березников создать памятник бойцам СВО

27 ноября 2023 в 11:38 Размер текста - 17 +

Махонин обсудил актуальные проблемы Березников с мэром Казаченко Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел встречу с главой Березников Алексеем Казаченко в рамках рабочего выезда. Чиновники обсудили актуальные проблемы для города, а в конце совещания Махонин поручил мэру проработать вопрос об открытии памятника, который будет посвящен участникам СВО. Об этом сообщается на сайте администрации губернатора и правительства Пермского края. «Дмитрий Махонин поручил главе Березников проработать вопрос об открытии мемориала, посвященного участникам СВО», — говорится на сайте. Также Махонин заслушал доклад мэра о поддержке семей участников спецоперации. Казаченко отчитался, что в березниковский центр «Помощь здесь» обратилось около 100 человек с различными вопросами. Всем им оказана помощь. Во время беседы Махонин отметил, что главе следует держать на личном контроле ситуацию с ЖКХ. Действующая водопроводная система в Березниках работает с 60-х годов. Процент ее износа очень высок, а части сетей угрожает еще и движение грунта, поэтому перед властями стоит вопрос об улучшении качества водоснабжения. Мэрия в текущем году привлекла на эти цели более 100 млн рублей в виде платы концедента, который эксплуатирует сети. Также важной проблемой для города является расселение аварийного жилья. Помимо ветхого жилья, износившееся со временем, в городе имеются дома, которые стали непригодными из-за техногенной катастрофы. Последние в городе уже полностью расселены и большая их часть уже снесена, осталось еще около 40 домов. Что касается расселения остальных аварийных домов, до конца года должны быть расселены восемь домов. В следующем году эти дома планируют снести. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел встречу с главой Березников Алексеем Казаченко в рамках рабочего выезда. Чиновники обсудили актуальные проблемы для города, а в конце совещания Махонин поручил мэру проработать вопрос об открытии памятника, который будет посвящен участникам СВО. Об этом сообщается на сайте администрации губернатора и правительства Пермского края. «Дмитрий Махонин поручил главе Березников проработать вопрос об открытии мемориала, посвященного участникам СВО», — говорится на сайте. Также Махонин заслушал доклад мэра о поддержке семей участников спецоперации. Казаченко отчитался, что в березниковский центр «Помощь здесь» обратилось около 100 человек с различными вопросами. Всем им оказана помощь. Во время беседы Махонин отметил, что главе следует держать на личном контроле ситуацию с ЖКХ. Действующая водопроводная система в Березниках работает с 60-х годов. Процент ее износа очень высок, а части сетей угрожает еще и движение грунта, поэтому перед властями стоит вопрос об улучшении качества водоснабжения. Мэрия в текущем году привлекла на эти цели более 100 млн рублей в виде платы концедента, который эксплуатирует сети. Также важной проблемой для города является расселение аварийного жилья. Помимо ветхого жилья, износившееся со временем, в городе имеются дома, которые стали непригодными из-за техногенной катастрофы. Последние в городе уже полностью расселены и большая их часть уже снесена, осталось еще около 40 домов. Что касается расселения остальных аварийных домов, до конца года должны быть расселены восемь домов. В следующем году эти дома планируют снести.