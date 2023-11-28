В Златоусте (Челябинская область) продают особняк купца Андрианова в стиле модерна. Как следует из объявления на популярном сайте, владелец планирует выручить за объект чуть более семи миллионов рублей.
«Прoдaм двухэтажнoе здание в центре гoрoда. Стоимость 7,1 млн рублей», — говорится в объявлении.
Представитель продавца сообщил URA.RU, что владельцем актива площадью 253 кв метра, расположенного в историческом центре города, является юрлицо. Директор содержал магазин на первом этаже, второй занимал под офисы. По личным обстоятельствам решил закрыть бизнес.
Глава риэлтерской компании «Элис» в Златоусте Артур Каримов высказался о возможном назначении особняка. Эксперт заявил, что оптимальной покупка будет в случае использования помещений под собственные нужды. Поскольку здание стоит на второй линии, сдать в аренду его если и получится, то с трудом. В данном квартале в основном располагаются компании, работающие с недвижимостью. Одна из таких могла бы заинтересоваться объектом.
Каримов отметил, что идею продажи собственник вынашивает, по крайней мере, на протяжении пяти лет. В настоящее время владелец приступил к ее активной реализации.
Дом купца является объектом культурного наследия регионального значения. В конце 19 — начале 20 века предприниматель построил два здания с магазинами. Одно из них возвел на улице Никольской, ныне — Скворцова. Торговал бакалейными товарами.
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