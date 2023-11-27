Жителям Ханты-Мансийска предлагают развлечься в запертом музее

Жителей Ханты-Мансийска зовут развлечься в запертом Музее Природы и Человека, из которого посетителям нужно будет найти секретный выход. Такой квест пользуется популярностью как у школьников, так и взрослых, рассказала URA.RU руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью Музея Виктория Скосырева.
«Квест под названием „Инсайд“ проходит в закрытом музее, где остаются только участники игры. Чтобы найти выход, им нужно разгадать тайну истории музея с помощью карты и подсказок, которые можно найти среди экспозиций. Такое развлечение подходит и школьникам, и взрослым», — рассказала Скосырева.
Также жителям города предлагают поучаствовать в интеллектуально-развлекательной игре о традиционной культуре обских угров, которая пройдет в галерее Райшева. Похожий квест организуют и в историко-культурном центре «Старый Сургут».
Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийске прошла садовая вечеринка в честь закрытия урожайного сезона. Для жителей города устроили развлекательную программу с активными играми.
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