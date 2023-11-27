27 ноября 2023

Жителям Ханты-Мансийска предлагают развлечься в запертом музее

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ханты-Мансийск, город ханты-мансийск, музей природы и человека
Музей Природы и Человека зовет жителей Ханты-Мансийска на квест «Инсайд» Фото:

Жителей Ханты-Мансийска зовут развлечься в запертом Музее Природы и Человека, из которого посетителям нужно будет найти секретный выход. Такой квест пользуется популярностью как у школьников, так и взрослых, рассказала URA.RU руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью Музея Виктория Скосырева.

«Квест под названием „Инсайд“ проходит в закрытом музее, где остаются только участники игры. Чтобы найти выход, им нужно разгадать тайну истории музея с помощью карты и подсказок, которые можно найти среди экспозиций. Такое развлечение подходит и школьникам, и взрослым», — рассказала Скосырева.

Также жителям города предлагают поучаствовать в интеллектуально-развлекательной игре о традиционной культуре обских угров, которая пройдет в галерее Райшева. Похожий квест организуют и в историко-культурном центре «Старый Сургут».

Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийске прошла садовая вечеринка в честь закрытия урожайного сезона. Для жителей города устроили развлекательную программу с активными играми.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жителей Ханты-Мансийска зовут развлечься в запертом Музее Природы и Человека, из которого посетителям нужно будет найти секретный выход. Такой квест пользуется популярностью как у школьников, так и взрослых, рассказала URA.RU руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью Музея Виктория Скосырева. «Квест под названием „Инсайд“ проходит в закрытом музее, где остаются только участники игры. Чтобы найти выход, им нужно разгадать тайну истории музея с помощью карты и подсказок, которые можно найти среди экспозиций. Такое развлечение подходит и школьникам, и взрослым», — рассказала Скосырева. Также жителям города предлагают поучаствовать в интеллектуально-развлекательной игре о традиционной культуре обских угров, которая пройдет в галерее Райшева. Похожий квест организуют и в историко-культурном центре «Старый Сургут». Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийске прошла садовая вечеринка в честь закрытия урожайного сезона. Для жителей города устроили развлекательную программу с активными играми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...