28 ноября 2023

Суд определил наказание для пермячки, которая сожгла собственную взрослую дочь

Пермячке, которая сожгла собственную взрослую дочь, дали 12 лет колонии
© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Олегу Иванову в суде Центрального района. Челябинск, оглашение приговора, приговор, судья, суд
Женщину приговорили к 12 годам лишения свободы Фото:

В Перми осудили местную жительницу, которая подожгла собственную 30-летнюю дочь. Женщина признана виновной по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью» (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщает СУ СК по Пермскому краю в Telegram.

«Собранные следственными органами СУ СК РФ по Пермскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 58-летней жительницы города Перми. Виновной назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы», — говорится в telegram-канале ведомства.

Преступление было совершено в начале октября 2022 года в микрорайоне Висим Мотовилихинского района города. Во время застолья между близкими родственниками произошел конфликт. В итоге осужденная решила поджечь одежду на дочери. Потерпевшая получила обширные ожоги. Несмотря на квалифицированную помощь врачей, спасти ее не удалось.

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В Перми осудили местную жительницу, которая подожгла собственную 30-летнюю дочь. Женщина признана виновной по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью» (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщает СУ СК по Пермскому краю в Telegram. «Собранные следственными органами СУ СК РФ по Пермскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 58-летней жительницы города Перми. Виновной назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы», — говорится в telegram-канале ведомства. Преступление было совершено в начале октября 2022 года в микрорайоне Висим Мотовилихинского района города. Во время застолья между близкими родственниками произошел конфликт. В итоге осужденная решила поджечь одежду на дочери. Потерпевшая получила обширные ожоги. Несмотря на квалифицированную помощь врачей, спасти ее не удалось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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