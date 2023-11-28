Суд определил наказание для пермячки, которая сожгла собственную взрослую дочь

Пермячке, которая сожгла собственную взрослую дочь, дали 12 лет колонии

29 ноября 2023 в 10:23 Размер текста - 17 +

Женщину приговорили к 12 годам лишения свободы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Перми осудили местную жительницу, которая подожгла собственную 30-летнюю дочь. Женщина признана виновной по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью» (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщает СУ СК по Пермскому краю в Telegram. «Собранные следственными органами СУ СК РФ по Пермскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 58-летней жительницы города Перми. Виновной назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы», — говорится в telegram-канале ведомства. Преступление было совершено в начале октября 2022 года в микрорайоне Висим Мотовилихинского района города. Во время застолья между близкими родственниками произошел конфликт. В итоге осужденная решила поджечь одежду на дочери. Потерпевшая получила обширные ожоги. Несмотря на квалифицированную помощь врачей, спасти ее не удалось.

В Перми осудили местную жительницу, которая подожгла собственную 30-летнюю дочь. Женщина признана виновной по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью» (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщает СУ СК по Пермскому краю в Telegram. «Собранные следственными органами СУ СК РФ по Пермскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 58-летней жительницы города Перми. Виновной назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы», — говорится в telegram-канале ведомства. Преступление было совершено в начале октября 2022 года в микрорайоне Висим Мотовилихинского района города. Во время застолья между близкими родственниками произошел конфликт. В итоге осужденная решила поджечь одежду на дочери. Потерпевшая получила обширные ожоги. Несмотря на квалифицированную помощь врачей, спасти ее не удалось.