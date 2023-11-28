Скандальный экс-чиновник из ХМАО собирается оспорить приговор суда в Крыму

Скандальный экс-чиновник из ХМАО Владислав Нусинов, осужденный в Севастополе к восьми годам лишения свободы за взятки и халатность, подал апелляционную жалобу. Об этом URA.RU сообщил адвокат осужденного Вячеслав Гаврилов.
«Мы подали апелляционную жалобу. Ни одного прямого доказательства вины в материалах дела нет», — рассказал журналисту URA.RU адвокат. Апелляция будет рассматриваться в суде Севастополя. Владислав Нусинов на данный момент остается в СИЗО Республики Крым.
Ранее URA.RU сообщало, что экс-чиновник из Ханты-Мансийска Владислав Нусинов был приговорен к восьми годам заключения за взятки и халатность. Приговор вынесен в Севастополе, где Нусинов после работы в Югре занимал должность первого заместителя директора городского департамента здравоохранения. В 2016 году экс-чиновник был уволен с должности руководителя «Медицинского информационно-аналитического центра» ХМАО после явных нарушений в сфере госзакупок.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.