28 ноября 2023

Скандальный экс-чиновник из ХМАО собирается оспорить приговор суда в Крыму

Экс-чиновник из ХМАО Нусинов оспорит приговор суда в Севастополе
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу МУП "Прометей". Курган, уголовное дело, судебное заседание, судья, суд, судебный процесс
Апелляцию рассмотрит суд Севастополя Фото:

Скандальный экс-чиновник из ХМАО Владислав Нусинов, осужденный в Севастополе к восьми годам лишения свободы за взятки и халатность, подал апелляционную жалобу. Об этом URA.RU сообщил адвокат осужденного Вячеслав Гаврилов.

«Мы подали апелляционную жалобу. Ни одного прямого доказательства вины в материалах дела нет», — рассказал журналисту URA.RU адвокат. Апелляция будет рассматриваться в суде Севастополя. Владислав Нусинов на данный момент остается в СИЗО Республики Крым.

Ранее URA.RU сообщало, что экс-чиновник из Ханты-Мансийска Владислав Нусинов был приговорен к восьми годам заключения за взятки и халатность. Приговор вынесен в Севастополе, где Нусинов после работы в Югре занимал должность первого заместителя директора городского департамента здравоохранения. В 2016 году экс-чиновник был уволен с должности руководителя «Медицинского информационно-аналитического центра» ХМАО после явных нарушений в сфере госзакупок.

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Скандальный экс-чиновник из ХМАО Владислав Нусинов, осужденный в Севастополе к восьми годам лишения свободы за взятки и халатность, подал апелляционную жалобу. Об этом URA.RU сообщил адвокат осужденного Вячеслав Гаврилов. «Мы подали апелляционную жалобу. Ни одного прямого доказательства вины в материалах дела нет», — рассказал журналисту URA.RU адвокат. Апелляция будет рассматриваться в суде Севастополя. Владислав Нусинов на данный момент остается в СИЗО Республики Крым. Ранее URA.RU сообщало, что экс-чиновник из Ханты-Мансийска Владислав Нусинов был приговорен к восьми годам заключения за взятки и халатность. Приговор вынесен в Севастополе, где Нусинов после работы в Югре занимал должность первого заместителя директора городского департамента здравоохранения. В 2016 году экс-чиновник был уволен с должности руководителя «Медицинского информационно-аналитического центра» ХМАО после явных нарушений в сфере госзакупок.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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