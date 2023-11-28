Пермские вузы и музеи борются за миллион рублей от фонда Владимира Потанина

Благотворительный фонд Владимира Потанина в рамках своего юбилейного конкурса раздаст миллионы рублей. Одного из победителей, который получит миллион, выберут всенародным голосованием. На поддержку рассчитывают и пермские организации.
«Победители конкурса — грантополучатели программ Фонда разных лет — получат пожертвования до 3 000 000 рублей. Один победитель будет выбран в ходе публичного голосования „Признание сообщества“ и получит пожертвование 1 000 000 рублей», — говорится на сайте фонда. Среди претендентов на грант проекты Пермского краеведческого музея, Соликамского краеведческого музея, Пермского Политеха (ПНИПУ) и Пермского классического университета (ПГНИУ), которые представил две заявки.
Голосование на сайте конкурса продлится до 18 декабря. Итоги подведут не позднее 10 января 2024 года.
Ранее URA.RU рассказывало, что Соликамский краеведческий музей побеждал в конкурсе «Креативный музей» от фонда Потанина. Грант в 3,436 млн рублей должны потратить на преображение исторического центра города.
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