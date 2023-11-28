ОНФ требует от прокурора Ботвинкина наказать чиновников природнадзора ХМАО

29 ноября 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

После жалобы ОНФ прокуратура провела проверку в природнадзоре Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Общероссийский народный фронт в ХМАО требует от прокурора Югры Евгения Ботвинкина возбудить уголовное дело в отношении чиновников окружного природнадзора за халатность. Об этом URA.RU сообщили в региональном штабе ОНФ и предоставили копию обращения в прокуратуру. Активисты ОНФ сообщили, что руководство природнадзора проигнорировало жалобы жителей и общественников, что привело к загрязнению территории Сургута строительным мусором. «Просим вас привлечь к административной ответственности виновное должностное лицо по факту нарушения, а также инициировать проверку на наличие в действиях должностных лиц состава преступления по ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность)», — указано в обращении ОНФ. В надзорном ведомстве журналисту URA.RU сообщили, что по обращению ОНФ была проведена проверка. Лица, допустившие нарушения, привлечены к дисциплинарной ответственности. От наказания по административной статье сотрудникам природнадзора удалось уйти, так как после нарушения прошло более 90 дней. «Пока руководство природнадзора избежало ответственности только по причине истечения срока для привлечения. Вместе с тем, нарушение порядка рассмотрения обращений и вина должностного лица установлена материалами проверки. Кроме того, как следует из ответа прокуратуры, при установлении причиненного окружающей среде вреда будет решаться вопрос о привлечении должностных лиц к уголовной ответственности», — сообщили в ОНФ. Ранее URA.RU сообщало, что из-за жалобы ОНФ прокуратура наказала строителей железнодорожного вокзала в Сургуте. Компания «РЖДстрой» не ответила на претензию общественников. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Общероссийский народный фронт в ХМАО требует от прокурора Югры Евгения Ботвинкина возбудить уголовное дело в отношении чиновников окружного природнадзора за халатность. Об этом URA.RU сообщили в региональном штабе ОНФ и предоставили копию обращения в прокуратуру. Активисты ОНФ сообщили, что руководство природнадзора проигнорировало жалобы жителей и общественников, что привело к загрязнению территории Сургута строительным мусором. «Просим вас привлечь к административной ответственности виновное должностное лицо по факту нарушения, а также инициировать проверку на наличие в действиях должностных лиц состава преступления по ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность)», — указано в обращении ОНФ. В надзорном ведомстве журналисту URA.RU сообщили, что по обращению ОНФ была проведена проверка. Лица, допустившие нарушения, привлечены к дисциплинарной ответственности. От наказания по административной статье сотрудникам природнадзора удалось уйти, так как после нарушения прошло более 90 дней. «Пока руководство природнадзора избежало ответственности только по причине истечения срока для привлечения. Вместе с тем, нарушение порядка рассмотрения обращений и вина должностного лица установлена материалами проверки. Кроме того, как следует из ответа прокуратуры, при установлении причиненного окружающей среде вреда будет решаться вопрос о привлечении должностных лиц к уголовной ответственности», — сообщили в ОНФ. Ранее URA.RU сообщало, что из-за жалобы ОНФ прокуратура наказала строителей железнодорожного вокзала в Сургуте. Компания «РЖДстрой» не ответила на претензию общественников.