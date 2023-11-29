29 ноября 2023

В Госавтоинспекции раскрыли подробности погони за иностранцем в Екатеринбурге

ГИБДД: иностранец отказался показывать документы полиции и сбежал
© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ДПС ГИБДД. Москва, гаи, зима, сирена, дпс зима, гибдд, дпс
Автомобилист попытался скрыться от полиции из-за страха Фото:

В Екатеринбурге на Сибирском тракте сотрудники полиции устроили погоню за 21-летним уроженцем Таджикистана на иномарке, после чего задержали его. Водитель попытался сбежать от силовиков из-за страха, рассказали URA.RU в пресс-службе городского ГИБДД.

«Сотрудники ДПС хотели проверить документы водителя Daewoo Nexia, но автомобилист проигнорировал законное действие сотрудников полиции и попытался скрыться, после чего за ним началось преследование. Для остановки нарушителя сотрудники ДПС приняли решение о блокировке транспортного средства и задержали автомобилиста. Им оказался 21-летний гражданин Республики Таджикистан», — сказано в сообщении.

Нарушитель пояснил, что у него имеется разрешение на временное проживание в РФ, а проигнорировал требования полицейских из-за страха. Теперь в отношении водителя составлен административный материал, машина помещена на спецстоянку.

В ночь на 30 ноября в Екатеринбурге несколько полицейских машин устроили погоню за водителем Nexia. В конце концов беглеца задержали.

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В Екатеринбурге на Сибирском тракте сотрудники полиции устроили погоню за 21-летним уроженцем Таджикистана на иномарке, после чего задержали его. Водитель попытался сбежать от силовиков из-за страха, рассказали URA.RU в пресс-службе городского ГИБДД. «Сотрудники ДПС хотели проверить документы водителя Daewoo Nexia, но автомобилист проигнорировал законное действие сотрудников полиции и попытался скрыться, после чего за ним началось преследование. Для остановки нарушителя сотрудники ДПС приняли решение о блокировке транспортного средства и задержали автомобилиста. Им оказался 21-летний гражданин Республики Таджикистан», — сказано в сообщении. Нарушитель пояснил, что у него имеется разрешение на временное проживание в РФ, а проигнорировал требования полицейских из-за страха. Теперь в отношении водителя составлен административный материал, машина помещена на спецстоянку. В ночь на 30 ноября в Екатеринбурге несколько полицейских машин устроили погоню за водителем Nexia. В конце концов беглеца задержали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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