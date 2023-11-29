В Госавтоинспекции раскрыли подробности погони за иностранцем в Екатеринбурге

ГИБДД: иностранец отказался показывать документы полиции и сбежал

30 ноября 2023 в 04:59 Размер текста - 17 +

Автомобилист попытался скрыться от полиции из-за страха Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Екатеринбурге на Сибирском тракте сотрудники полиции устроили погоню за 21-летним уроженцем Таджикистана на иномарке, после чего задержали его. Водитель попытался сбежать от силовиков из-за страха, рассказали URA.RU в пресс-службе городского ГИБДД. «Сотрудники ДПС хотели проверить документы водителя Daewoo Nexia, но автомобилист проигнорировал законное действие сотрудников полиции и попытался скрыться, после чего за ним началось преследование. Для остановки нарушителя сотрудники ДПС приняли решение о блокировке транспортного средства и задержали автомобилиста. Им оказался 21-летний гражданин Республики Таджикистан», — сказано в сообщении. Нарушитель пояснил, что у него имеется разрешение на временное проживание в РФ, а проигнорировал требования полицейских из-за страха. Теперь в отношении водителя составлен административный материал, машина помещена на спецстоянку. В ночь на 30 ноября в Екатеринбурге несколько полицейских машин устроили погоню за водителем Nexia. В конце концов беглеца задержали.

В Екатеринбурге на Сибирском тракте сотрудники полиции устроили погоню за 21-летним уроженцем Таджикистана на иномарке, после чего задержали его. Водитель попытался сбежать от силовиков из-за страха, рассказали URA.RU в пресс-службе городского ГИБДД. «Сотрудники ДПС хотели проверить документы водителя Daewoo Nexia, но автомобилист проигнорировал законное действие сотрудников полиции и попытался скрыться, после чего за ним началось преследование. Для остановки нарушителя сотрудники ДПС приняли решение о блокировке транспортного средства и задержали автомобилиста. Им оказался 21-летний гражданин Республики Таджикистан», — сказано в сообщении. Нарушитель пояснил, что у него имеется разрешение на временное проживание в РФ, а проигнорировал требования полицейских из-за страха. Теперь в отношении водителя составлен административный материал, машина помещена на спецстоянку. В ночь на 30 ноября в Екатеринбурге несколько полицейских машин устроили погоню за водителем Nexia. В конце концов беглеца задержали.