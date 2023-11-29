29 ноября 2023

Пермское УФАС заставило санаторий снизить цены на коммунальные услуги

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие Дворца водных видов спорта после реконструкции. Первоуральск, смеситель, кран водопроводный
Санаторий завышал цены на услуги ЖКХ для жителей села в четыре раза Фото:

Пермский санаторий «Ключи», расположенный в Суксунском районе, признали виновным в завышении цен на коммунальные услуги. Курорт предоставлял воду и тепло для жителей одноименного села и самостоятельно установил тариф, который был в четыре раза выше норматива, рассказали в пресс-службе пермского УФАС

«ЗАО „Курорт Ключи“ признано виновным в незаконном завышении цен на коммунальные услуги. Тарифы утвержденные поставщиком на холодное водоснабжение выше установленных в четыре раза, на водоотведение — в три раза. Тариф на тепловую энергию выше на 8%», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве добавили, что цены на коммунальные услуги устанавливает Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края. Администрация санатория не обращалась в министерство и самостоятельно рассчитала их стоимость, нарушив законодательство. В отношении курорта возбудили антимонопольное дело и обязали его уменьшить тарифы на коммунальные услуги.

Ранее URA.RU рассказало, что Пермское управление ФАС России оштрафовало на 245 тысяч рублей ООО «Суксунские минеральные воды». Компания нарушила закон о защите конкуренции.

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Пермский санаторий «Ключи», расположенный в Суксунском районе, признали виновным в завышении цен на коммунальные услуги. Курорт предоставлял воду и тепло для жителей одноименного села и самостоятельно установил тариф, который был в четыре раза выше норматива, рассказали в пресс-службе пермского УФАС «ЗАО „Курорт Ключи“ признано виновным в незаконном завышении цен на коммунальные услуги. Тарифы утвержденные поставщиком на холодное водоснабжение выше установленных в четыре раза, на водоотведение — в три раза. Тариф на тепловую энергию выше на 8%», — сообщили в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что цены на коммунальные услуги устанавливает Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края. Администрация санатория не обращалась в министерство и самостоятельно рассчитала их стоимость, нарушив законодательство. В отношении курорта возбудили антимонопольное дело и обязали его уменьшить тарифы на коммунальные услуги. Ранее URA.RU рассказало, что Пермское управление ФАС России оштрафовало на 245 тысяч рублей ООО «Суксунские минеральные воды». Компания нарушила закон о защите конкуренции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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