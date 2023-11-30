Мужчина с оружием в руках напугал жителей пермского микрорайона

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Страйкбол. Тюмень, автомат, боевики, оружие, ополченцы, страйкбол, стрелок, террорист, террористы
У задержанного был изъят страйкбольный привод (архивное фото) Фото:

В Перми двое мужчин напугали жителей домов по улице Холмогорской в микрорайоне Южный города Перми. Взволнованные жители сообщили в полицию о том, что у одного из горожан при себе имеется оружие. Посты о случившемся появились в нескольких пабликах в соцсетях. Полиция уже нашла пермяков, рассказали URA.RU в пресс-службе УМВД по городу Перми.

«В вечернее время 27 ноября в дежурную часть Свердловского района поступило сообщение о том, что мужчина с предметом в руках, схожим на оружие, угрожает местным жителям во дворе дома по улице Холмогорской. По адресу незамедлительно выехали сотрудники полиции и Росгвардии. На месте были задержаны двое граждан: мужчины 1995 и 1996 годов рождения», — рассказали информагентству в городском управлении МВД.

Пермяков доставили в дежурную часть. «Оружием», которое напугало горожан, оказался страйкбольный привод. Полиция изъяла его у 28-летнего гражданина. В отношении нарушителей порядка составлены протоколы об административном правонарушении. Кроме этого, в отношении 28-летнего возбуждены уголовные дела по статье 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») и статье 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). Задержанных поместили в спецприемник.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми двое мужчин напугали жителей домов по улице Холмогорской в микрорайоне Южный города Перми. Взволнованные жители сообщили в полицию о том, что у одного из горожан при себе имеется оружие. Посты о случившемся появились в нескольких пабликах в соцсетях. Полиция уже нашла пермяков, рассказали URA.RU в пресс-службе УМВД по городу Перми. «В вечернее время 27 ноября в дежурную часть Свердловского района поступило сообщение о том, что мужчина с предметом в руках, схожим на оружие, угрожает местным жителям во дворе дома по улице Холмогорской. По адресу незамедлительно выехали сотрудники полиции и Росгвардии. На месте были задержаны двое граждан: мужчины 1995 и 1996 годов рождения», — рассказали информагентству в городском управлении МВД. Пермяков доставили в дежурную часть. «Оружием», которое напугало горожан, оказался страйкбольный привод. Полиция изъяла его у 28-летнего гражданина. В отношении нарушителей порядка составлены протоколы об административном правонарушении. Кроме этого, в отношении 28-летнего возбуждены уголовные дела по статье 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») и статье 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). Задержанных поместили в спецприемник.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...