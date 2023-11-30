Мужчина с оружием в руках напугал жителей пермского микрорайона

У задержанного был изъят страйкбольный привод (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Перми двое мужчин напугали жителей домов по улице Холмогорской в микрорайоне Южный города Перми. Взволнованные жители сообщили в полицию о том, что у одного из горожан при себе имеется оружие. Посты о случившемся появились в нескольких пабликах в соцсетях. Полиция уже нашла пермяков, рассказали URA.RU в пресс-службе УМВД по городу Перми.

«В вечернее время 27 ноября в дежурную часть Свердловского района поступило сообщение о том, что мужчина с предметом в руках, схожим на оружие, угрожает местным жителям во дворе дома по улице Холмогорской. По адресу незамедлительно выехали сотрудники полиции и Росгвардии. На месте были задержаны двое граждан: мужчины 1995 и 1996 годов рождения», — рассказали информагентству в городском управлении МВД.

Пермяков доставили в дежурную часть. «Оружием», которое напугало горожан, оказался страйкбольный привод. Полиция изъяла его у 28-летнего гражданина. В отношении нарушителей порядка составлены протоколы об административном правонарушении. Кроме этого, в отношении 28-летнего возбуждены уголовные дела по статье 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») и статье 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). Задержанных поместили в спецприемник.