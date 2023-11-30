30 ноября 2023

Глава Югорска прокомментировал ситуацию с отключением электроснабжения в городе. Видео

Глава Югорска: произошла масштабная авария в сетях электроснабжения
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подстанция 220 кВ "Калининская". Екатеринбург, ток, провода, напряжение, энергия, подстанция, энергетика, линии электропередач, электричество, электропередача, электроснабжение
Отключение электроснабжения в Югорске произошло из-за крупной аварии Фото:

Глава Югорска Алексей Харлов сообщил, что отключение электроснабжения в городе связано с крупной аварией на подстанции, с которой раньше власти города не сталкивались. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«Уважаемый югорчане! Сегодня [30 ноября] в городе в 03:00 произошла авария в сетях электроснабжения. Была отключена южная часть города. Эта крупная авария, с которой мы прежде никогда не сталкивались. Были задействованы все службы. Также был развернут пункт временного пребывания», — прокомментировал Харлов. Видеообращение он опубликовал в своем telegram-канаде.

Глава города также уточнил, что сейчас уже авария устранена. В ближайшее время службы города планируют выяснить причину возникшей аварии на подстанции.

Ранее URA.RU сообщало, что в Югорске из-за аварии на подстанции почти тысяча домов остались без электроэнергии. Обесточенными оказались пять микрорайонов города.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Югорска Алексей Харлов сообщил, что отключение электроснабжения в городе связано с крупной аварией на подстанции, с которой раньше власти города не сталкивались. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Уважаемый югорчане! Сегодня [30 ноября] в городе в 03:00 произошла авария в сетях электроснабжения. Была отключена южная часть города. Эта крупная авария, с которой мы прежде никогда не сталкивались. Были задействованы все службы. Также был развернут пункт временного пребывания», — прокомментировал Харлов. Видеообращение он опубликовал в своем telegram-канаде. Глава города также уточнил, что сейчас уже авария устранена. В ближайшее время службы города планируют выяснить причину возникшей аварии на подстанции. Ранее URA.RU сообщало, что в Югорске из-за аварии на подстанции почти тысяча домов остались без электроэнергии. Обесточенными оказались пять микрорайонов города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...