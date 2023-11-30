Глава Югорска Алексей Харлов сообщил, что отключение электроснабжения в городе связано с крупной аварией на подстанции, с которой раньше власти города не сталкивались. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.
«Уважаемый югорчане! Сегодня [30 ноября] в городе в 03:00 произошла авария в сетях электроснабжения. Была отключена южная часть города. Эта крупная авария, с которой мы прежде никогда не сталкивались. Были задействованы все службы. Также был развернут пункт временного пребывания», — прокомментировал Харлов. Видеообращение он опубликовал в своем telegram-канаде.
Глава города также уточнил, что сейчас уже авария устранена. В ближайшее время службы города планируют выяснить причину возникшей аварии на подстанции.
Ранее URA.RU сообщало, что в Югорске из-за аварии на подстанции почти тысяча домов остались без электроэнергии. Обесточенными оказались пять микрорайонов города.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.