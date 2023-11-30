30 ноября 2023

Пермский балалаечник выпустил клип со слабовидящими хоккеистами. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт на станции метро Площадь 1905 года. Екатеринбург, балалайка, музыкант
Балалаечник Андрей Киряков записал видео со слабовидящими хоккеистами Фото:

Пермский балалаечник Андрей Киряков, музыкой которого интересовалась группа Scorpions, выпустил клип со слабовидящими хоккеистами. Об этом URA.RU рассказала менеджер музыканта.

«Как только мы приступили к созданию клипа, пообщавшись с родителями и узнав особенности этого хоккея, мы решили, что нужно обязательно возложить на это видео особую миссию. Очень хочется, чтобы пермяки узнали об этой команде и приходили поддерживать на матчи нашу „Молнию Прикамья“. Когда на съемках я сам встал на коньки, погонял шайбу и поучаствовал в сбрасывании, я понял, какие это смелые ребята!» — рассказал Киряков.

Клип выпущен к Всероссийскому дню хоккея, который отмечается 1 декабря. Андрей Киряков исполнил музыку из песни «Трус не играет в хоккей» композитора Александры Пахмутовой. «В клипе показан быт и тренировка слабовидящих и незрячих спортсменов. В течение ролика ребята собираются на тренировку, проводят разминку на льду и играют в хоккей вместе с музыкантом», — пояснила менеджер.

Правила игры в хоккее незрячих и слабовидящих детей отличаются от стандартных тем, что вратарь команды должен быть с полным отсутствием зрения, а ворота намного меньше обычных. Шайба сделана из стали и по размеру она намного больше обычной.

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Пермский балалаечник Андрей Киряков, музыкой которого интересовалась группа Scorpions, выпустил клип со слабовидящими хоккеистами. Об этом URA.RU рассказала менеджер музыканта. «Как только мы приступили к созданию клипа, пообщавшись с родителями и узнав особенности этого хоккея, мы решили, что нужно обязательно возложить на это видео особую миссию. Очень хочется, чтобы пермяки узнали об этой команде и приходили поддерживать на матчи нашу „Молнию Прикамья“. Когда на съемках я сам встал на коньки, погонял шайбу и поучаствовал в сбрасывании, я понял, какие это смелые ребята!» — рассказал Киряков. Клип выпущен к Всероссийскому дню хоккея, который отмечается 1 декабря. Андрей Киряков исполнил музыку из песни «Трус не играет в хоккей» композитора Александры Пахмутовой. «В клипе показан быт и тренировка слабовидящих и незрячих спортсменов. В течение ролика ребята собираются на тренировку, проводят разминку на льду и играют в хоккей вместе с музыкантом», — пояснила менеджер. Правила игры в хоккее незрячих и слабовидящих детей отличаются от стандартных тем, что вратарь команды должен быть с полным отсутствием зрения, а ворота намного меньше обычных. Шайба сделана из стали и по размеру она намного больше обычной.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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