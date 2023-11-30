Пермский балалаечник выпустил клип со слабовидящими хоккеистами. Видео

01 декабря 2023 в 08:08 Размер текста - 17 +

Балалаечник Андрей Киряков записал видео со слабовидящими хоккеистами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пермский балалаечник Андрей Киряков, музыкой которого интересовалась группа Scorpions, выпустил клип со слабовидящими хоккеистами. Об этом URA.RU рассказала менеджер музыканта. «Как только мы приступили к созданию клипа, пообщавшись с родителями и узнав особенности этого хоккея, мы решили, что нужно обязательно возложить на это видео особую миссию. Очень хочется, чтобы пермяки узнали об этой команде и приходили поддерживать на матчи нашу „Молнию Прикамья“. Когда на съемках я сам встал на коньки, погонял шайбу и поучаствовал в сбрасывании, я понял, какие это смелые ребята!» — рассказал Киряков. Клип выпущен к Всероссийскому дню хоккея, который отмечается 1 декабря. Андрей Киряков исполнил музыку из песни «Трус не играет в хоккей» композитора Александры Пахмутовой. «В клипе показан быт и тренировка слабовидящих и незрячих спортсменов. В течение ролика ребята собираются на тренировку, проводят разминку на льду и играют в хоккей вместе с музыкантом», — пояснила менеджер. Правила игры в хоккее незрячих и слабовидящих детей отличаются от стандартных тем, что вратарь команды должен быть с полным отсутствием зрения, а ворота намного меньше обычных. Шайба сделана из стали и по размеру она намного больше обычной.

Пермский балалаечник Андрей Киряков, музыкой которого интересовалась группа Scorpions, выпустил клип со слабовидящими хоккеистами. Об этом URA.RU рассказала менеджер музыканта. «Как только мы приступили к созданию клипа, пообщавшись с родителями и узнав особенности этого хоккея, мы решили, что нужно обязательно возложить на это видео особую миссию. Очень хочется, чтобы пермяки узнали об этой команде и приходили поддерживать на матчи нашу „Молнию Прикамья“. Когда на съемках я сам встал на коньки, погонял шайбу и поучаствовал в сбрасывании, я понял, какие это смелые ребята!» — рассказал Киряков. Клип выпущен к Всероссийскому дню хоккея, который отмечается 1 декабря. Андрей Киряков исполнил музыку из песни «Трус не играет в хоккей» композитора Александры Пахмутовой. «В клипе показан быт и тренировка слабовидящих и незрячих спортсменов. В течение ролика ребята собираются на тренировку, проводят разминку на льду и играют в хоккей вместе с музыкантом», — пояснила менеджер. Правила игры в хоккее незрячих и слабовидящих детей отличаются от стандартных тем, что вратарь команды должен быть с полным отсутствием зрения, а ворота намного меньше обычных. Шайба сделана из стали и по размеру она намного больше обычной.