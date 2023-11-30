Губернатор ХМАО заставила мэра Нижневартовска дать публичное обещание расселить трущобы

Губернатор ХМАО Наталья Комарова заставила мэра Нижневартовска Дмитрия Кощенко публично пообещать расселить трущобы. Из аварийного поселка Беловежский к концу 2024 года должны съехать порядка 70 семей. Этот разговор состоялся во время общения главы региона с депутатами после того, как она выступила с посланием к жителям, рассказал URA.RU депутат окружной думы Владимир Зиновьев.
«Во время общения депутатов с губернатором мы подняли проблему расселения аварийных домов, речь, в том числе зашла о поселке Беловежский, в котором до конца 2024 должно завершиться расселение. Мы неоднократно отмечали, что люди живут там в ужасающих условиях. Глава региона Комарова потребовала от Кощенко решить проблему, и тому пришлось дать гарантии перед всей политэлитой округа», — рассказал Зиновьев.
Обещание может оказаться невыполнимым. Город полностью провалил ввод жилья — из 150 тысяч квадратных метров за год сдано только 30 тысяч, и на следующий год под расселение власти смогут выделить только 26 квартир. Об этом на заседании правительственного часа в думе округа сообщил вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев.
Ранее URA.RU писало о том, что прокуратура Нижневартовска проверила состояние домов в Беловежском. Жители неоднократно сообщали о том, что в щитовых домах, построенных около полувека назад, опасно находиться, и они беспокоятся, что могут не пережить эту зиму.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.