Губернатор ХМАО заставила мэра Нижневартовска дать публичное обещание расселить трущобы

Мэр Нижневартовска пообещал расселить Беловежский перед политэлитой округа

01 декабря 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Расселить аварийные дома в Беловежском должны в 2024 году (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова заставила мэра Нижневартовска Дмитрия Кощенко публично пообещать расселить трущобы. Из аварийного поселка Беловежский к концу 2024 года должны съехать порядка 70 семей. Этот разговор состоялся во время общения главы региона с депутатами после того, как она выступила с посланием к жителям, рассказал URA.RU депутат окружной думы Владимир Зиновьев. «Во время общения депутатов с губернатором мы подняли проблему расселения аварийных домов, речь, в том числе зашла о поселке Беловежский, в котором до конца 2024 должно завершиться расселение. Мы неоднократно отмечали, что люди живут там в ужасающих условиях. Глава региона Комарова потребовала от Кощенко решить проблему, и тому пришлось дать гарантии перед всей политэлитой округа», — рассказал Зиновьев. Обещание может оказаться невыполнимым. Город полностью провалил ввод жилья — из 150 тысяч квадратных метров за год сдано только 30 тысяч, и на следующий год под расселение власти смогут выделить только 26 квартир. Об этом на заседании правительственного часа в думе округа сообщил вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев. Ранее URA.RU писало о том, что прокуратура Нижневартовска проверила состояние домов в Беловежском. Жители неоднократно сообщали о том, что в щитовых домах, построенных около полувека назад, опасно находиться, и они беспокоятся, что могут не пережить эту зиму. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор ХМАО Наталья Комарова заставила мэра Нижневартовска Дмитрия Кощенко публично пообещать расселить трущобы. Из аварийного поселка Беловежский к концу 2024 года должны съехать порядка 70 семей. Этот разговор состоялся во время общения главы региона с депутатами после того, как она выступила с посланием к жителям, рассказал URA.RU депутат окружной думы Владимир Зиновьев. «Во время общения депутатов с губернатором мы подняли проблему расселения аварийных домов, речь, в том числе зашла о поселке Беловежский, в котором до конца 2024 должно завершиться расселение. Мы неоднократно отмечали, что люди живут там в ужасающих условиях. Глава региона Комарова потребовала от Кощенко решить проблему, и тому пришлось дать гарантии перед всей политэлитой округа», — рассказал Зиновьев. Обещание может оказаться невыполнимым. Город полностью провалил ввод жилья — из 150 тысяч квадратных метров за год сдано только 30 тысяч, и на следующий год под расселение власти смогут выделить только 26 квартир. Об этом на заседании правительственного часа в думе округа сообщил вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев. Ранее URA.RU писало о том, что прокуратура Нижневартовска проверила состояние домов в Беловежском. Жители неоднократно сообщали о том, что в щитовых домах, построенных около полувека назад, опасно находиться, и они беспокоятся, что могут не пережить эту зиму.