Челябинские приставы изъяли ребенка, которого не пускали в школу

01 декабря 2023 в 11:50 Размер текста - 17 +

Неблагополучная мама скиталась по разным домам, не пуская ребенка в школу Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Судебные приставы Пластовского района Челябинской области изъяли девятилетнюю девочку из многодетной семьи, которая скиталась по разным домам. Ребенок жил с неблагополучной мамой и отчимом, которые не пускали девочку в школу, сообщили в пресс-службе ФССП России по Челябинской области. «Для исполнения судебного решения об отобрании троих детей из семьи, где родители лишены родительских прав, и передачи их под опеку государства судебным приставам Пластовского ГОСП понадобилось несколько дней для поисков неблагополучной матери. Старшая дочь уже начала самостоятельную жизнь, сын находится на лечении в психиатрической больнице, а младшая девочка находится при матери, которая мыкается по своим знакомым и пустующим домам вместе с новым избранником, не пускает дочь в школу», — уточнили в пресс-службе ведомства. Старшей дочери 18 лет, среднему сыну 17 лет, они были рождены в первом браке женщины, их отец умер. Отец третьего ребенка, девятилетней девочки, был против такого образа жизни своей дочери, но новый сожитель ее матери избил мужчину, а затем они скрылись. Приставы отработали круг общения семьи и все названные адреса, неоднократно наведываясь в разное время суток в поисках ребенка. Девочку нашли во внешне необитаемом доме, откуда на настойчивый стук вышел сожитель женщины, а затем и сама мать. «Мать долго препиралась, но вынуждена была отдать ребенка. Кстати, девочка была не против помещения ее в приют. Ей уже порядком надоело мыкаться по чужим углам, без общения со сверстниками, без школы, без обычных детских занятий», — добавили в ведомстве. Девочка сейчас находится в детской больнице, где пройдет полное обследование. Над старшей дочерью оформила опекунство бабушка ребенка. Готовится исполнительный документ на взыскание с матери троих детей алиментов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Судебные приставы Пластовского района Челябинской области изъяли девятилетнюю девочку из многодетной семьи, которая скиталась по разным домам. Ребенок жил с неблагополучной мамой и отчимом, которые не пускали девочку в школу, сообщили в пресс-службе ФССП России по Челябинской области. «Для исполнения судебного решения об отобрании троих детей из семьи, где родители лишены родительских прав, и передачи их под опеку государства судебным приставам Пластовского ГОСП понадобилось несколько дней для поисков неблагополучной матери. Старшая дочь уже начала самостоятельную жизнь, сын находится на лечении в психиатрической больнице, а младшая девочка находится при матери, которая мыкается по своим знакомым и пустующим домам вместе с новым избранником, не пускает дочь в школу», — уточнили в пресс-службе ведомства. Старшей дочери 18 лет, среднему сыну 17 лет, они были рождены в первом браке женщины, их отец умер. Отец третьего ребенка, девятилетней девочки, был против такого образа жизни своей дочери, но новый сожитель ее матери избил мужчину, а затем они скрылись. Приставы отработали круг общения семьи и все названные адреса, неоднократно наведываясь в разное время суток в поисках ребенка. Девочку нашли во внешне необитаемом доме, откуда на настойчивый стук вышел сожитель женщины, а затем и сама мать. «Мать долго препиралась, но вынуждена была отдать ребенка. Кстати, девочка была не против помещения ее в приют. Ей уже порядком надоело мыкаться по чужим углам, без общения со сверстниками, без школы, без обычных детских занятий», — добавили в ведомстве. Девочка сейчас находится в детской больнице, где пройдет полное обследование. Над старшей дочерью оформила опекунство бабушка ребенка. Готовится исполнительный документ на взыскание с матери троих детей алиментов.