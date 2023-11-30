Для легковых машин открыт объезд через дорогу «Аша-Миньяр-Сим»
В Ашинском районе Челябинской области трассу М-5 «Урал» 5 декабря перекроют из-за буровзрывных работ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».
«Трасса перекрывается 5 декабря, во вторник, на 1565 км — 1576 км в Ашинском районе. Причина — очередной этап буровзрывных работ на участке реконструкции», — уточнили в управлении.
Новый этап перекрытий будет действовать во вторник или четверг до 1 октября 2024 года. День недели обозначают в зависимости от погоды. Для легкового транспорта действует объезд через дорогу «Аша-Миньяр-Сим».
Трассу М-5 в Ашинском районе перекроют 5 декабря
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!