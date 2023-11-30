Авто В челябинской горнозаводской зоне на М-5 из-за взрывов перекроют дорогу. Карта 01 декабря 2023 в 12:20 Размер текста - 17 + Для легковых машин открыт объезд через дорогу «Аша-Миньяр-Сим» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ашинском районе Челябинской области трассу М-5 «Урал» 5 декабря перекроют из-за буровзрывных работ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «Трасса перекрывается 5 декабря, во вторник, на 1565 км — 1576 км в Ашинском районе. Причина — очередной этап буровзрывных работ на участке реконструкции», — уточнили в управлении. Новый этап перекрытий будет действовать во вторник или четверг до 1 октября 2024 года. День недели обозначают в зависимости от погоды. Для легкового транспорта действует объезд через дорогу «Аша-Миньяр-Сим». Трассу М-5 в Ашинском районе перекроют 5 декабря карта: сервис «Яндекс Карты» В Ашинском районе Челябинской области трассу М-5 «Урал» 5 декабря перекроют из-за буровзрывных работ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «Трасса перекрывается 5 декабря, во вторник, на 1565 км — 1576 км в Ашинском районе. Причина — очередной этап буровзрывных работ на участке реконструкции», — уточнили в управлении. Новый этап перекрытий будет действовать во вторник или четверг до 1 октября 2024 года. День недели обозначают в зависимости от погоды. Для легкового транспорта действует объезд через дорогу «Аша-Миньяр-Сим». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям