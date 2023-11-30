30 ноября 2023

В челябинской горнозаводской зоне на М-5 из-за взрывов перекроют дорогу. Карта

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Провал дорожного покрытия на перекрестке ул. Гоголя-Пролетарская. Курган, дорожные работы, дорожные знаки, проезд закрыт, ремонт дороги, ограждение
Для легковых машин открыт объезд через дорогу «Аша-Миньяр-Сим» Фото:

В Ашинском районе Челябинской области трассу М-5 «Урал» 5 декабря перекроют из-за буровзрывных работ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

«Трасса перекрывается 5 декабря, во вторник, на 1565 км — 1576 км в Ашинском районе. Причина — очередной этап буровзрывных работ на участке реконструкции», — уточнили в управлении.

Новый этап перекрытий будет действовать во вторник или четверг до 1 октября 2024 года. День недели обозначают в зависимости от погоды. Для легкового транспорта действует объезд через дорогу «Аша-Миньяр-Сим».

Трассу М-5 в Ашинском районе перекроют 5 декабря
Трассу М-5 в Ашинском районе перекроют 5 декабря

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В Ашинском районе Челябинской области трассу М-5 «Урал» 5 декабря перекроют из-за буровзрывных работ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «Трасса перекрывается 5 декабря, во вторник, на 1565 км — 1576 км в Ашинском районе. Причина — очередной этап буровзрывных работ на участке реконструкции», — уточнили в управлении. Новый этап перекрытий будет действовать во вторник или четверг до 1 октября 2024 года. День недели обозначают в зависимости от погоды. Для легкового транспорта действует объезд через дорогу «Аша-Миньяр-Сим».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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