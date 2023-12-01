В Свердловской области мужчинам начали приходить повестки в военкомат

Жителям региона стали приходить повестки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Свердловской области снова начали получать повестки (имеются в распоряжении URA.RU). Мужчин просят явиться в военкоматы в течение 10 дней. Об этом рассказали читатели агентства.

«Мне пришла повестка в военкомат. А в ней говорится, что я должен явиться в учреждение в течение 10 дней. Такая же повестка пришла моему другу. И теперь нет понимания, для каких целей уведомление пришло», — делится собеседник URA.RU.

По словам второго свердловчанина, повестка пришла на старый адрес. «Когда я служил, то был прописан у родителей. Но уже лет так пять я сменил прописку. Но повестка пришла на старый адрес. О ней мне сообщили родители. Что с ней делать, если честно, то непонятно», — отметил горожанин.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в Центральный военный округ. Там заявили о том, что сверка данных в военкоматах — стандартная процедура. Подобные повестки не связаны со спецоперацией. «Уточнение данных военными комиссариатами проводится на постоянной основе», — ответили в пресс-службе ведомства.