В Свердловской области мужчинам начали приходить повестки в военкомат

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Отправка мобилизованных свердловчан с Орджоникидзевского военкомата. Екатеринбург, призывная кампания, мобилизация, военный призыв, повестка в армию, призыв в армию
Жителям региона стали приходить повестки Фото:

Жители Свердловской области снова начали получать повестки (имеются в распоряжении URA.RU). Мужчин просят явиться в военкоматы в течение 10 дней. Об этом рассказали читатели агентства.

«Мне пришла повестка в военкомат. А в ней говорится, что я должен явиться в учреждение в течение 10 дней. Такая же повестка пришла моему другу. И теперь нет понимания, для каких целей уведомление пришло», — делится собеседник URA.RU.

По словам второго свердловчанина, повестка пришла на старый адрес. «Когда я служил, то был прописан у родителей. Но уже лет так пять я сменил прописку. Но повестка пришла на старый адрес. О ней мне сообщили родители. Что с ней делать, если честно, то непонятно», — отметил горожанин.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в Центральный военный округ. Там заявили о том, что сверка данных в военкоматах — стандартная процедура. Подобные повестки не связаны со спецоперацией. «Уточнение данных военными комиссариатами проводится на постоянной основе», — ответили в пресс-службе ведомства.

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Жители Свердловской области снова начали получать повестки (имеются в распоряжении URA.RU). Мужчин просят явиться в военкоматы в течение 10 дней. Об этом рассказали читатели агентства. «Мне пришла повестка в военкомат. А в ней говорится, что я должен явиться в учреждение в течение 10 дней. Такая же повестка пришла моему другу. И теперь нет понимания, для каких целей уведомление пришло», — делится собеседник URA.RU. По словам второго свердловчанина, повестка пришла на старый адрес. «Когда я служил, то был прописан у родителей. Но уже лет так пять я сменил прописку. Но повестка пришла на старый адрес. О ней мне сообщили родители. Что с ней делать, если честно, то непонятно», — отметил горожанин. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в Центральный военный округ. Там заявили о том, что сверка данных в военкоматах — стандартная процедура. Подобные повестки не связаны со спецоперацией. «Уточнение данных военными комиссариатами проводится на постоянной основе», — ответили в пресс-службе ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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