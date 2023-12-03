В офисе Зеленского отрицают конфликт с Залужным

Подоляк: конфликта между Зеленским и Залужным нет

03 декабря 2023 в 22:52 Размер текста - 17 +

Конфликта между Зеленским и Залужным (на фото) нет, заявил Михаил Подоляк Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Конфликта между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным нет. Об этом заявил советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк. «Здесь не о конфликте говорится, а о нормальной работе, когда начальник ставит те или иные задачи. Нет никакого конфликта», — сказал Подоляк в интервью YouTube-каналу агентства УНИАН. Он добавил, что говорить о разногласиях странно, учитывая роли Зеленского и Залужного. По его словам, дискуссии бывают разные, но ситуация является нормальной в рамках управленческой модели. В начале ноября Залужный дал интервью британской газете, где открыто признал, что украинское контрнаступление зашло в тупик. Он отметил, что ВСУ можно надеяться только на технологический скачок. Украинский президент не согласился с его заявлениями. Западные журналисты еще до этого неоднократно замечали расхождения во мнениях между ними. Мэр Киева Виталий Кличко высказался, что Залужный был прав насчет ситуации на фронте. Украинский политолог Владимир Фесенко заявил, что возможная отставка главкома ВСУ обернется для лидера Украины огромным ударом и приведет к ослаблению его позиций. URA.RU приводило всю информацию о том, как развивался конфликт Зеленского и Залужного.

Конфликта между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным нет. Об этом заявил советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк. «Здесь не о конфликте говорится, а о нормальной работе, когда начальник ставит те или иные задачи. Нет никакого конфликта», — сказал Подоляк в интервью YouTube-каналу агентства УНИАН. Он добавил, что говорить о разногласиях странно, учитывая роли Зеленского и Залужного. По его словам, дискуссии бывают разные, но ситуация является нормальной в рамках управленческой модели. В начале ноября Залужный дал интервью британской газете, где открыто признал, что украинское контрнаступление зашло в тупик. Он отметил, что ВСУ можно надеяться только на технологический скачок. Украинский президент не согласился с его заявлениями. Западные журналисты еще до этого неоднократно замечали расхождения во мнениях между ними. Мэр Киева Виталий Кличко высказался, что Залужный был прав насчет ситуации на фронте. Украинский политолог Владимир Фесенко заявил, что возможная отставка главкома ВСУ обернется для лидера Украины огромным ударом и приведет к ослаблению его позиций. URA.RU приводило всю информацию о том, как развивался конфликт Зеленского и Залужного.