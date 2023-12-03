Жители ХМАО опубликовали фотографии с большими щуками
Несколько рыбаков из ХМАО похвастались пойманными большими щуками. Фотографии с рыбалки они выставили в соцсетях.
«Порыбачили сегодня не плохо. От одного до 8,5 килограмм», — написал один из рыбаков Алексей Булава в соцсетях «ВКонтакте» в группе «Рыбалка в Сургуте». Также он выставил фотографии со своим трофеем. К нему присоединились еще три местных жителя.
Ранее рыболов из ХМАО Руслан Шарафутдинов поймал четырнадцатикилограммовую щуку-гиганта. Свой улов он добыл в реке Аган.
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