03 декабря 2023
02 декабря 2023
01 декабря 2023

Жители ХМАО похвастались большими щуками. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Областная агропромышленная выставка «АГРО-2019». Продукты питания. Челябинск, продукты, щука, рыба, еда, потребительская корзина
Жители ХМАО опубликовали фотографии с большими щуками Фото:

Несколько рыбаков из ХМАО похвастались пойманными большими щуками. Фотографии с рыбалки они выставили в соцсетях.

«Порыбачили сегодня не плохо. От одного до 8,5 килограмм», — написал один из рыбаков Алексей Булава в соцсетях «ВКонтакте» в группе «Рыбалка в Сургуте». Также он выставил фотографии со своим трофеем. К нему присоединились еще три местных жителя.

Ранее рыболов из ХМАО Руслан Шарафутдинов поймал четырнадцатикилограммовую щуку-гиганта. Свой улов он добыл в реке Аган.

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Несколько рыбаков из ХМАО похвастались пойманными большими щуками. Фотографии с рыбалки они выставили в соцсетях. «Порыбачили сегодня не плохо. От одного до 8,5 килограмм», — написал один из рыбаков Алексей Булава в соцсетях «ВКонтакте» в группе «Рыбалка в Сургуте». Также он выставил фотографии со своим трофеем. К нему присоединились еще три местных жителя. Ранее рыболов из ХМАО Руслан Шарафутдинов поймал четырнадцатикилограммовую щуку-гиганта. Свой улов он добыл в реке Аган.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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