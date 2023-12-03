03 декабря 2023

За звонок в полицию пермяка отправили в колонию на шесть лет

В Пермском крае мужчину осудили за фейковое сообщение о заложниках
© Служба новостей «URA.RU»
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Пьяная выходка закончилась арестом и тюрьмой Фото:

В городе Чайковский Пермского края подвыпивший мужчина позвонил в полицию и сообщил, что захватил заложников, которых намерен убить. Сотрудники МВД и ФСБ, отреагировавшие на информацию, выяснили, что она оказалась ложной. Суд приговорил пермяка к шести годам лишения свободы.

«Подсудимый пояснил, что употребил спиртное и у него появилась обида на сотрудников полиции за частое привлечение его к административной, иной ответственности. Ему было интересно посмотреть, как быстро среагируют сотрудники полиции, найдут ли его, хотел обратить на себя внимание, заставить сотрудников полиции работать», — говорится на сайте Чайковского городского суда, который приговорил мужчину на шесть лет колонии общего режима.

Также лжетеррориста обязал выплатить силовикам компенсацию. В пользу УФСБ России по Пермскому краю — 24 633 рубля 19 копеек, а в пользу отдела МВД России по Чайковскому городскому округу 1982 рубля 89 копеек.

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В городе Чайковский Пермского края подвыпивший мужчина позвонил в полицию и сообщил, что захватил заложников, которых намерен убить. Сотрудники МВД и ФСБ, отреагировавшие на информацию, выяснили, что она оказалась ложной. Суд приговорил пермяка к шести годам лишения свободы. «Подсудимый пояснил, что употребил спиртное и у него появилась обида на сотрудников полиции за частое привлечение его к административной, иной ответственности. Ему было интересно посмотреть, как быстро среагируют сотрудники полиции, найдут ли его, хотел обратить на себя внимание, заставить сотрудников полиции работать», — говорится на сайте Чайковского городского суда, который приговорил мужчину на шесть лет колонии общего режима. Также лжетеррориста обязал выплатить силовикам компенсацию. В пользу УФСБ России по Пермскому краю — 24 633 рубля 19 копеек, а в пользу отдела МВД России по Чайковскому городскому округу 1982 рубля 89 копеек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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