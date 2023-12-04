Большинство пермяков во время болезни продолжают ходить на работу

05 декабря 2023 в 13:00 Размер текста - 17 +

Чаще всего на работу во время болезни продолжают ходить менеджеры, сотрудники сферы образования и юристы Фото: Анна Майорова © URA.RU Больше половины заболевших пермяков предпочитают не уходить на больничный или оформить его, но продолжать ходить на работу. По данным аналитиков, основной причиной является опасение за состояние рабочих задач. «Больше половины жителей Перми (58%) признались, что в этом году им пришлось переболеть „на ногах“ и с посещениями офиса как минимум до пяти раз в этом году. Чаще всего от этого страдают менеджеры по продажам сотрудники сферы образования и юристы. Каждый третий считает, что даже с условием открытия больничного, полноценно оправиться от заболевания не получится из-за сильной тревоги за состояние рабочих задач», — сообщается в исследовании аналитиков Группы Ренессанс страхование и сервиса Зарплата.ру. По данным аналитиков, полноценно оправиться после заболевания не удается каждому третьему пермяку. Чаще всего время на адаптацию необходимо людям, переболевшим COVID-19 (79%), пневмонией (68%) и гриппом (58%).

Больше половины заболевших пермяков предпочитают не уходить на больничный или оформить его, но продолжать ходить на работу. По данным аналитиков, основной причиной является опасение за состояние рабочих задач. «Больше половины жителей Перми (58%) признались, что в этом году им пришлось переболеть „на ногах“ и с посещениями офиса как минимум до пяти раз в этом году. Чаще всего от этого страдают менеджеры по продажам сотрудники сферы образования и юристы. Каждый третий считает, что даже с условием открытия больничного, полноценно оправиться от заболевания не получится из-за сильной тревоги за состояние рабочих задач», — сообщается в исследовании аналитиков Группы Ренессанс страхование и сервиса Зарплата.ру. По данным аналитиков, полноценно оправиться после заболевания не удается каждому третьему пермяку. Чаще всего время на адаптацию необходимо людям, переболевшим COVID-19 (79%), пневмонией (68%) и гриппом (58%).