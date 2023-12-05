05 декабря 2023

Прокуратура наказала мэров из ХМАО, выписавших себе премии на 2 миллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Главы трех поселений Югры на протяжении двух лет сами себе выписывали премии Фото:

Прокуратура Октябрьского района (ХМАО) обратилась в суд с иском на мэров поселений Унъюган, Карымкары и бывшего главу Талинки, чтобы вернуть деньги, которые те выписывали сами себе в качестве премий. С 2020 по 2022 год главы поселений таким образом незаконно получили более двух миллионов рублей. Информацию об этом опубликовали на сайте окружной прокуратуры.

«Прокуратура Октябрьского района в ходе надзорных мероприятий установила, что главами с. п. Унъюган, с. п. Карымкары и бывшей главой г. п.Талинка в период с 2020 г. по 2022 г. издавались распоряжения о выплате себе премий по результатам работы за квартал и год. Прокурор района обратился в суд с исками, в которых потребовал признать самостоятельные выплаты премий незаконными и взыскать с глав поселений полученные денежные средства», — сообщили на сайте прокуратуры ХМАО. Суд удовлетворил требования прокурора и обязал глав поселений возместить незаконные премиальные — 2 миллиона рублей.

По закону, оценивать деятельность главы поселения и назначать ему премии может только Совет депутатов муниципалитета. Однако руководители трех поселений Октябрьского района не выносили на рассмотрение депутатов этот вопрос, а самостоятельно принимали решение.

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Прокуратура Октябрьского района (ХМАО) обратилась в суд с иском на мэров поселений Унъюган, Карымкары и бывшего главу Талинки, чтобы вернуть деньги, которые те выписывали сами себе в качестве премий. С 2020 по 2022 год главы поселений таким образом незаконно получили более двух миллионов рублей. Информацию об этом опубликовали на сайте окружной прокуратуры. «Прокуратура Октябрьского района в ходе надзорных мероприятий установила, что главами с. п. Унъюган, с. п. Карымкары и бывшей главой г. п.Талинка в период с 2020 г. по 2022 г. издавались распоряжения о выплате себе премий по результатам работы за квартал и год. Прокурор района обратился в суд с исками, в которых потребовал признать самостоятельные выплаты премий незаконными и взыскать с глав поселений полученные денежные средства», — сообщили на сайте прокуратуры ХМАО. Суд удовлетворил требования прокурора и обязал глав поселений возместить незаконные премиальные — 2 миллиона рублей. По закону, оценивать деятельность главы поселения и назначать ему премии может только Совет депутатов муниципалитета. Однако руководители трех поселений Октябрьского района не выносили на рассмотрение депутатов этот вопрос, а самостоятельно принимали решение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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