06 декабря 2023

В пресс-службе пермской мэрии назначают новым главой Наталью Усанину

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Ранее Усанина работала в ЦУР Пермского края Фото:

Новым руководителем пресс-службы администрации Перми назначат начальника отдела развития интернет ресурсов информационного центра Пермского края Наталью Усанину. Ранее должность главы пресс-службы покинула Наталья Шушпанова.

«Руководителем информационно-аналитического управления администрации города Перми станет Наталья Усанина, начальник отдела развития интернет-ресурсов ГКУ „Информационный центр Пермского края“», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». Источник URA.RU эту информацию подтвердил.

Ранее Усинова работала в центре управления регионом Пермского края и была редактором пермских СМИ. Она заменит на новой должности Наталью Шушпанову, которая покинула свой пост спустя 14 лет работы. О своем уходе Шушпанова написала пост в соцсетях.

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Новым руководителем пресс-службы администрации Перми назначат начальника отдела развития интернет ресурсов информационного центра Пермского края Наталью Усанину. Ранее должность главы пресс-службы покинула Наталья Шушпанова. «Руководителем информационно-аналитического управления администрации города Перми станет Наталья Усанина, начальник отдела развития интернет-ресурсов ГКУ „Информационный центр Пермского края“», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». Источник URA.RU эту информацию подтвердил. Ранее Усинова работала в центре управления регионом Пермского края и была редактором пермских СМИ. Она заменит на новой должности Наталью Шушпанову, которая покинула свой пост спустя 14 лет работы. О своем уходе Шушпанова написала пост в соцсетях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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