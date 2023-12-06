В пресс-службе пермской мэрии назначают новым главой Наталью Усанину

Новым руководителем пресс-службы администрации Перми назначат начальника отдела развития интернет ресурсов информационного центра Пермского края Наталью Усанину. Ранее должность главы пресс-службы покинула Наталья Шушпанова.
«Руководителем информационно-аналитического управления администрации города Перми станет Наталья Усанина, начальник отдела развития интернет-ресурсов ГКУ „Информационный центр Пермского края“», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». Источник URA.RU эту информацию подтвердил.
Ранее Усинова работала в центре управления регионом Пермского края и была редактором пермских СМИ. Она заменит на новой должности Наталью Шушпанову, которая покинула свой пост спустя 14 лет работы. О своем уходе Шушпанова написала пост в соцсетях.
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