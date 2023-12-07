Самая красивая предпринимательница Перми дала советы начинающим бизнесменам. Фото

Пермская бизнес-леди Гумерова: нужно держать фокус на результате и деньгах

07 декабря 2023 в 16:50 Размер текста - 17 +

Пермяка выиграла конкурс красоты среди пермских бизнеследи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Прежде чем открывать свое дело, нужно подумать, как начать его без вложений, а также исследовать рынок. Это сократит риски закрытия бизнеса на половине пути, рассказала URA.RU победительница конкурса красоты «Bussiness model» среди пермских предпринимательниц Гульнара Гумерова. «В первую очередь нужно понять, для чего открывается бизнес. Правильно поставить цели и задачи. Нужно исследовать рынок и конкурентов, придумать, как открыть свое дело без вложений или с минимальными затратами. Тогда будет меньше риска сдаться на полпути. Меньше страха провала. Всегда следует помнить, что дело в тебе самой. Не „сливать“ ответственность и спокойно относиться к проблемам и факапам на пути. Никогда не бывает идеально, и это нормально. Главное — идти вперед, держать фокус на результатах и деньгах», — рассказала пермская красавица корреспонденту агентства. Гульнара Гумерова является владелицей сети студий танца и спорта, а также бизнес-клуба. Она одна воспитывает троих детей. Конкурс «Business model» — не первый проект, где бизнес-леди приняла участие. Она проходила отбор для участия в конкурсах «Миссис Прикамье» и «Леди Босс». Совмещать участие в проектах, ведение бизнеса и воспитание детей ей помогает четкий план. «Нужно распределить по дням недели время на себя любимую, на семью и на работу. Со всеми создать договоренности и стараться их соблюдать. Только так можно все успевать», — отметила Гульнара. Ранее URA.RU рассказало, что самая красивая женщина Перми забыла танец во время финала конкурса красоты. Модель не растерялась и начала импровизировать. Владелица фитнес-студий выиграла главную корону конкурса «Bussiness model» и путевку в Турцию Фото со страницы Гульнары Гумеровой в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/gumerovagulnara Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Прежде чем открывать свое дело, нужно подумать, как начать его без вложений, а также исследовать рынок. Это сократит риски закрытия бизнеса на половине пути, рассказала URA.RU победительница конкурса красоты «Bussiness model» среди пермских предпринимательниц Гульнара Гумерова. «В первую очередь нужно понять, для чего открывается бизнес. Правильно поставить цели и задачи. Нужно исследовать рынок и конкурентов, придумать, как открыть свое дело без вложений или с минимальными затратами. Тогда будет меньше риска сдаться на полпути. Меньше страха провала. Всегда следует помнить, что дело в тебе самой. Не „сливать“ ответственность и спокойно относиться к проблемам и факапам на пути. Никогда не бывает идеально, и это нормально. Главное — идти вперед, держать фокус на результатах и деньгах», — рассказала пермская красавица корреспонденту агентства. Гульнара Гумерова является владелицей сети студий танца и спорта, а также бизнес-клуба. Она одна воспитывает троих детей. Конкурс «Business model» — не первый проект, где бизнес-леди приняла участие. Она проходила отбор для участия в конкурсах «Миссис Прикамье» и «Леди Босс». Совмещать участие в проектах, ведение бизнеса и воспитание детей ей помогает четкий план. «Нужно распределить по дням недели время на себя любимую, на семью и на работу. Со всеми создать договоренности и стараться их соблюдать. Только так можно все успевать», — отметила Гульнара. Ранее URA.RU рассказало, что самая красивая женщина Перми забыла танец во время финала конкурса красоты. Модель не растерялась и начала импровизировать.