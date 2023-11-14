14 ноября 2023

В пермском селе Фролы за 210 млн рублей продается торговый центр

© Служба новостей «URA.RU»
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Бутики одежды в торговом центре I MALL. Пермь, шопинг
Торговый центр находится на территории нового жилого комплекса (архивное фото) Фото:

В селе Фролы Пермского муниципального округа выставлен на продажу торговый центр. Он находится на въезде в жилой комплекс «Белые росы». Цена актива составляет 210 млн рублей.

«Продам новый торговый центр на въезде в ЖК „Белые росы“. Жилой комплекс представляет собой густой жилой массив из 13 многоэтажных домов, приток покупателей обеспечивается их жителями. Якорным арендатором является торговая сеть „Магнит“, занимающая половину здания», — сообщается в описании торгового центра на сайте бесплатных объявлений.

Продавец уточняет, что вторая половина здания представляет собой торговую галерею для мелких арендаторов сферы торговли и общепита. В настоящий момент в помещениях ведутся ремонтные работы.

Ранее URA.RU рассказывало, что в пермском городе Березники продается торговый центр, состоящий из трех зданий и складского помещения. Цена составляет 230 млн рублей.

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В селе Фролы Пермского муниципального округа выставлен на продажу торговый центр. Он находится на въезде в жилой комплекс «Белые росы». Цена актива составляет 210 млн рублей. «Продам новый торговый центр на въезде в ЖК „Белые росы“. Жилой комплекс представляет собой густой жилой массив из 13 многоэтажных домов, приток покупателей обеспечивается их жителями. Якорным арендатором является торговая сеть „Магнит“, занимающая половину здания», — сообщается в описании торгового центра на сайте бесплатных объявлений. Продавец уточняет, что вторая половина здания представляет собой торговую галерею для мелких арендаторов сферы торговли и общепита. В настоящий момент в помещениях ведутся ремонтные работы. Ранее URA.RU рассказывало, что в пермском городе Березники продается торговый центр, состоящий из трех зданий и складского помещения. Цена составляет 230 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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