В пермском селе Фролы за 210 млн рублей продается торговый центр

Торговый центр находится на территории нового жилого комплекса (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В селе Фролы Пермского муниципального округа выставлен на продажу торговый центр. Он находится на въезде в жилой комплекс «Белые росы». Цена актива составляет 210 млн рублей.

«Продам новый торговый центр на въезде в ЖК „Белые росы“. Жилой комплекс представляет собой густой жилой массив из 13 многоэтажных домов, приток покупателей обеспечивается их жителями. Якорным арендатором является торговая сеть „Магнит“, занимающая половину здания», — сообщается в описании торгового центра на сайте бесплатных объявлений.

Продавец уточняет, что вторая половина здания представляет собой торговую галерею для мелких арендаторов сферы торговли и общепита. В настоящий момент в помещениях ведутся ремонтные работы.

Ранее URA.RU рассказывало, что в пермском городе Березники продается торговый центр, состоящий из трех зданий и складского помещения. Цена составляет 230 млн рублей.